Pañoleta azul: emoción y orgullo para las familias santiagueras (+ Fotos)

Santiago de Cuba, 8 oct (ACN) Más de 200 niños y niñas de primer grado de la Ciudad Escolar 26 de Julio recibieron hoy la pañoleta azul, símbolo que marca el inicio de su camino como pioneros moncadistas.

El acto, cargado de emociones, reunió a familias enteras que celebraron con orgullo este momento fundacional en la vida escolar de sus hijos.

Leonardo García Pardo, director general de la institución, destacó la coincidencia de la ceremonia con el aniversario de la desaparición física del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, figura emblemática de la Revolución.

En esta fecha comienza también la Jornada Ideológica Camilo–Che, dedicada a honrar el legado de dos hombres que marcaron el espíritu rebelde y humanista de la nación, por eso resulta un día para rendir tributo a nuestros héroes y para sembrar en los más pequeños el compromiso con la patria socialista, expresó.

Tenía Vera, abuela de la pionera Nahiara Hidalgo, compartió su emoción al ver a su nieta portar la pañoleta azul: "Es un momento importante para ella y para toda la familia, empieza un camino de entender y defender los principios de nuestra patria”, dijo con voz entrecortada por la alegría.

Arlen Darelsi Planas, profesora de la Universidad de Oriente y madre del niño Lázaro Fabio Arias, resaltó el valor simbólico del acto.

Desde su punto de vista este día tiene algo muy especial: ver a nuestros hijos crecer, recibir el atributo más importante de un pionero moncadista, es el verdadero comienzo de la enseñanza primaria, donde prenderán valores como el patriotismo y la identidad cubana, que nunca debemos perder.

La pequeña Lia Beatriz, con la pañoleta recién colocada, expresó su alegría y afirmó que seguirá el ejemplo del Che, Martí y Fidel, figuras que ya comienzan a formar parte de su imaginario infantil.

Durante la jornada, los nuevos pioneros recibieron también el bordón y el distintivo que los acredita como miembros del movimiento de pioneros exploradores, en una ceremonia que quedará grabada en la memoria de sus familias como el primer paso hacia el compromiso con la nación.

Cada 8 de octubre en Cuba se recuerda con profundo respeto al Comandante Ernesto Guevara, es un día de tributo, reflexión y compromiso, donde actos como la imposición de la pañoleta azul a los pioneros moncadistas renuevan el vínculo entre las nuevas generaciones y los valores que sostienen la identidad cubana.