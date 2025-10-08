Continúan reuniones chequeo para acciones en La Habana

La Habana, 8 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, encabezó en esta capital un intercambio de la dirección del país con autoridades de La Habana para dar seguimiento a los trabajos de higienización, mejoramiento del abasto de agua y solución de otras problemáticas, precisó la página web de la Presidencia.

En la reunión participaron Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República; Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central; José Ramón Monteagudo Ruiz, integrante del Secretariado del Comité Central del Partido y jefe del departamento Agroalimentario; e Inés María Chapman Waugh, viceprimera ministra, junto a dirigentes políticos y administrativos de la capital.

Inés María Chapman Waugh, viceprimera ministra, informó que entre el 3 y el 6 de octubre se recogieron más de 35 mil metros cúbicos de residuos sólidos urbanos con 910 medios, de ellos 822 aportados por organismos, y se redujo en 111 mil 23 la cifra de personas afectadas por el abasto de agua.

Chapman Waugh precisó que actualmente 156 mil 725 habitantes permanecen afectados por el suministro, tanto por redes como por pipas, aunque se incorporaron 119 carros cisternas, 47 más que los disponibles anteriormente.

En el ámbito epidemiológico, se intensificaron las pesquisas en la atención primaria de salud en áreas con casos febriles, focos de mosquitos y condiciones medioambientales desfavorables, según el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Manuel Marrero Cruz orientó garantizar la sostenibilidad de las acciones, mejorar la eficiencia de los medios empleados y elevar la participación popular, al tiempo que subrayó la necesidad de mantener la disciplina en la recogida de desechos.

José Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del Secretariado del Comité Central y jefe del departamento Agroalimentario, señaló que se avanzó en la organización de la actividad de Comunales, aunque persisten dificultades en el control de recursos y la disponibilidad técnica de los vehículos especializados.

Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Comité Provincial del Partido en La Habana, indicó que se recuperan servicios vitales como el abasto de agua, aunque persisten afectaciones en municipios del este y en La Lisa, y llamó a ordenar los vertederos para elevar la productividad de los equipos.

Díaz-Canel insistió en que las acciones deben convertirse en un ejercicio sistemático y en la creación de una mayor conciencia ciudadana, con la participación de colectivos laborales y comunidades en la higienización, el orden y el embellecimiento de la capital.

El Presidente orientó al Minsap desplegar equipos de trabajo en los territorios habaneros y apoyar a la provincia de Matanzas, afectada también por arbovirosis, como parte de la estrategia de control epidemiológico.

En el encuentro también se evaluó la situación del servicio eléctrico, el expendio de combustibles, la distribución de la canasta básica y la realización de las ferias agropecuarias.