Evalúa Consejo de Ministros, economía, presupuesto e inversiones

La Habana, 8 oct (ACN) El Consejo de Ministros de Cuba sesionó en esta capital bajo la dirección de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, y de Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, para analizar la marcha de la economía al cierre de agosto de 2025 y la ejecución del Presupuesto del Estado.

Según informa la página web de la Presidencia de la República, en el encuentro, Díaz-Canel afirmó que los problemas del país deben resolverse con trabajo, creatividad y disciplina, y llamó a fortalecer las exportaciones de bienes y servicios, en particular los turísticos e informáticos.

El Jefe de Estado destacó la necesidad de incrementar la producción agropecuaria e industrial, con énfasis en la ganadería, la carne y el huevo, y precisó que el sector azucarero debe concebirse de manera integral, con derivados y un enfoque energético.

Sobre el sistema electroenergético nacional, recordó que se han recuperado capacidades en la generación distribuida y se incrementaron los parques fotovoltaicos, lo cual redujo el déficit en horario diurno, aunque aún no se perciben mejoras estables en la población.

También, el mandatario destacó que los ingresos externos resultan esenciales para adquirir insumos, combustibles y alimentos, y exhortó a los exportadores a revertir los incumplimientos registrados en el periodo.

Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación, informó que el sistema empresarial debe consolidar esquemas de autofinanciamiento en divisas, ampliar la inversión extranjera y acelerar la introducción de energías renovables.

Manuel Marrero presentó la versión actualizada del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, aprobada por el Buró Político el 22 de septiembre, que será discutida en todo el país.

Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, reportó que la ejecución del Presupuesto del Estado mostró resultados favorables, con reducción del déficit fiscal y superávit en la cuenta corriente, aunque persisten inejecuciones en gastos planificados.

El Consejo de Ministros aprobó la oncena Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera, integrada por 426 proyectos en todos los territorios, con énfasis en petróleo, turismo, agroindustria azucarera, alimentos, biofarmacéutica, industria general y minería.

Durante la sesión se conoció sobre irregularidades en operaciones de comercio exterior, que ocasionaron gastos por demoras en contenedores, y se insistió en fortalecer los mecanismos de control para minimizar afectaciones.

La reunión incluyó la aprobación de decretos vinculados a la comercialización agropecuaria y forestal, aduanas, exenciones diplomáticas y la celebración nacional por el Día de las Personas Adultas Mayores.

En la jornada rindieron cuenta el Ministerio de Educación Superior y el gobierno de Mayabeque, como parte del ejercicio sistemático de control y rendición de cuentas ante el máximo órgano de Gobierno.