Entregan ayuda alimentaria a comunidades de Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, 1 oct (ACN) Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria de la organización política en la provincia, junto al gobernador Manuel Falcón Hernández, visitaron la comunidad de Sigua, en el Parque Baconao, para monitorear el suministro de alimentos a los pobladores, y evaluar los daños humanos y materiales causados por las intensas lluvias asociadas a la tormenta tropical Imelda.

La visita se produjo en la noche de este lunes, cuando las autoridades recorrieron las márgenes del río Sigua, que mantiene incomunicadas varias comunidades de la zona, y dialogaron con alrededor de 30 familias vulnerables.

Durante el encuentro, se entregó ayuda alimentaria compuesta por arroz, pastas cortas y pan, a estas familias afectadas; mientras que la leche condensada, el yogurt y las confituras, se destinaron especialmente a las mujeres embarazadas y los niños, distribuidas de manera gratuita.

Edelva Marín Medina, coordinadora de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial, informó que durante la jornada se realizaron ventas de productos alimenticios en las comunidades de Tunalito, Vivero, Baconao, Casonal, Sigua y Verraco, todas situadas dentro de la Reserva de la Biosfera del Parque Baconao, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba.

En estas localidades, severamente afectadas por las inundaciones, el desbordamiento de ríos y los deslizamientos de tierra, los pobladores pudieron adquirir productos como arroz, pastas, refrescos, paquetes de sopa y pan, entre otros, para paliar las necesidades alimentarias.

Katherine Hechavarria, residente de Sigua, expresó su agradecimiento por la ayuda recibida, pues pesar de haber perdido muchas de sus pertenencias debido a la crecida del río, recibir estos alimentos es un gran alivio para la familia.

Estamos muy agradecidos con el Partido y el Gobierno por este apoyo, que las autoridades hayan venido hasta aquí para traernos este donativo es una muestra del compromiso del Estado con la población, valoró.

Más de mil 200 núcleos familiares se han beneficiado de estas acciones, que han contado con la participación activa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior, la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios y la Empresa Comercial Compay Tiago, bajo la coordinación y dirección del Partido y el Gobierno en Santiago de Cuba.

Las autoridades provinciales reiteraron el compromiso de garantizar la atención de todas las personas afectadas, y anunciaron que las labores de recuperación y apoyo a los damnificados continuarán con carácter prioritario en los próximos días.