En Cuba Miguel Díaz-Canel luego de jornada histórica en Venezuela

La Habana, 11 ene(ACN) Luego de una jornada inolvidable en Venezuela, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, retornó a Cuba al filo de la madrugada de hoy.

Lo anunció el propio mandatario en su cuenta en la red social X, donde señaló que estuvo acompañando al "hermano" Nicolás Maduro en su juramento como presidente constitucional de la República Bolivariana.

"Ya estamos en la Patria, con todas las emociones de una jornada inolvidable en #Venezuela, acompañando al hermano Nicolás Maduro en su juramento como Presidente constitucional y a su bravo pueblo que canta y baila su victoria sobre la conspiración fascista."

Representantes de más de 100 delegaciones.asistieron a este acto de juramentación en la Asamblea Nacional venezolana, donde Maduro Moros señaló: Vengo del pueblo, soy del pueblo y mi poder emana de la historia y del pueblo. El poder que represento y llevo, le pertenece al pueblo y al pueblo me debo.

Con sus palabras criticó a quienes se someten al imperio, lo que consideró hacer pactos con el diablo.

Hoy tenemos pueblo y tenemos Patria, afirmó.

Luego en una ceremonia en la Academia Militar del Ejército Bolivariano, que contó con la presencia también de Díaz-Canel, el Jefe de Estado venezolano encabezó un acto de reconocimiento y la reafirmación de su figura como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

El dignatario dijo sentirse orgulloso de ocupar ese puesto, porque en sus responsabilidades lo ha colocado el pueblo.

En su discurso consideró como una gran victoria de la democracia venezolana su acto de juramentación como Presidente. "El poder que represento y llevo le pertenece al pueblo y al pueblo me debo; no es un hombre, no es Maduro, es un pueblo que se crece en un hombre", ratificó.