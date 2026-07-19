El tamarindo cómo símbolo de Santa Clara

Santa Clara, 19 jul (ACN) La imagen de los fundadores de Santa Clara bajo un tamarindo en la Loma del Carmen es uno de los símbolos más arraigados de la ciudad.

Sin embargo, los historiadores coinciden en que no existe evidencia documental que confirme que la primera misa se celebró bajo ese árbol, y el tamarindo como planta exótica no llegó a Cuba sino después de la fundación de la villa.

En general, la primera referencia escrita que vincula un árbol con el acto fundacional aparece en “El indio del Cubanacán” (1848), de Manuel Dionisio González, donde se menciona una ceiba.

Diez años después, en su “Memoria histórica” (1858), el propio González reflexiona sobre la posibilidad de que la misa se celebrara bajo un jagüey en la Plaza Mayor —hoy parque Vidal—, aunque descarta esa tesis y defiende que el sitio fundacional estuvo en los alrededores de la Loma del Carmen, donde ya existían corrales para el ganado.

El tamarindo es una planta originaria de África tropical que llegó a América a través del Galeón de Manila, que conectaba Filipinas con México. Las primeras evidencias de su cultivo datan de 1584 en Acapulco. No existen registros de tamarindos plantados en Cuba hasta el siglo XVII, después de la fundación de Santa Clara, explicó a la ACN Judiel Reyes Aguilar, secretario de Comunicación de la Unión de Historiadores de Cuba en Villa Clara.

La historiadora Hedy Hermina Águila Zamora señala que el criterio de que la primera misa se celebró bajo un tamarindo se consolidó tardíamente, en 1894, cuando los concejales Alejandro Ruiz y Miguel Torrens propusieron un escudo para la ciudad que incluía esa imagen.

No hay evidencia de que el árbol existiera en 1689. Es una construcción simbólica que se fue fortaleciendo con el tiempo, afirmó.

En 1744 fue mercedado un terreno muy próximo a la Loma del Carmen para la construcción de una ermita dedicada a Nuestra Señora del Carmen. Manuel Dionisio González atribuye a esta ermita el objetivo de perpetuar la memoria del lugar donde nació la villa, y asegura que allí se fijó una cruz que se conservó hasta el siglo XIX.

En diciembre de 1916, el Ayuntamiento propuso derribar el tamarindo que se encontraba en el lateral de la iglesia del Carmen por considerar que deslucía el ornato público.

El árbol fue talado en 1918, lo que provocó airadas protestas de la prensa local. El periodista y coronel del Ejército Libertador Francisco López Leiva calificó el acto como una “furia demolitoria” y comparó la decisión con la tala de la ceiba histórica del Templete habanero, que siempre fue repuesta por el Ayuntamiento de La Habana.

Para enmendar la ofensa, miembros de la Sociedad de la Prensa sembraron otro tamarindo a pocos pasos de donde estuvo su predecesor, lo rodearon de una reja de hierro y colocaron una tarja con fecha del 15 de julio de 1923.

En 1952, el Grupo Los Mil inauguró un monumento del escultor Boabdil Ross Rodríguez que, junto al Tamarindo, rinde tributo al hecho fundacional. El conjunto fue declarado Monumento Nacional en 1991.

Desde 1989, cada 15 de julio es tradición sembrar un nuevo tamarindo en un bosque alegórico en la Loma del Capiro, reforzando el simbolismo del árbol como identidad santaclareña, más allá de su veracidad histórica.

El tamarindo es hoy un símbolo identitario, aunque no haya estado allí en el momento fundacional. La ciudad lo adoptó como propio, concluyó Águila Zamora.

El libro “Leyendas santaclareñas” recoge que, paralelamente, en el oriente cubano la leyenda “La Luz de Yara” vincula al tamarindo con la muerte del cacique Hatuey, lo que evidencia cómo este árbol se ha convertido en un símbolo recurrente en el imaginario nacional cubano.