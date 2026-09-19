Dialogó Díaz-Canel con alto representante de la ONU

La Habana, 17 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, recibió este miércoles en el Palacio de la Revolución a Kamal Kishore, representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR).

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Según precisaron fuentes de Presidencia desde su web institucional, Kishore declaró que su visita constituye un gesto de solidaridad con el pueblo cubano y destacó que cada año la UNDRR respalda el informe del secretario general de la ONU sobre las implicaciones del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.

En la reunión participaron por la parte cubana el general de División Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil; Anayansi Rodríguez Camejo, viceministra de Relaciones Exteriores; y el primer coronel Luis Ángel Macareño Véliz, segundo jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.

Por la ONU asistieron Nahuel Arenas, jefe de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la UNDRR, y Saskia Carusi, jefa adjunta de esa oficina.

Kishore afirmó que las Naciones Unidas están “codo a codo con Cuba” y aseguró que su oficina hará todo lo posible para apoyar al país en la reducción de riesgos de desastres.

Durante el encuentro, resaltó los avances de Cuba en sistemas de alerta temprana y protección de la población, experiencias que sirven de referencia para otras naciones.

Díaz-Canel agradeció la visita y subrayó la importancia de la cooperación con la UNDRR y el Marco de Sendai, adoptado en 2015 por la Asamblea General de la ONU, que establece la función principal de los Estados en la reducción de riesgos de desastres.

El presidente cubano denunció el recrudecimiento del bloqueo, en particular el energético, como una política que afecta la capacidad nacional para enfrentar desastres, y ratificó el compromiso de Cuba con la implementación del Marco de Sendai.

Señaló que, pese a las limitaciones materiales, el país ha tomado medidas de alerta temprana y protección de personas y bienes durante la actual temporada ciclónica, y ha actualizado normativas e instituciones para la reducción de riesgos.

Díaz-Canel destacó la incorporación de la ciencia y la innovación al Programa de Gestión de Gobierno para la reducción de desastres, así como la experiencia compartida con países del Caribe en estudios sobre cambio climático y elevación del nivel del mar.