Recibió Díaz-Canel a alto funcionario de la ONU

La Habana, 16 sep(ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, recibió hoy a Kamal Kishore, representante especial del Secretario General de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres.

En un mensaje en sus redes sociales, el mandatario expresó el agradecimiento por la solidaridad y el reconocimiento a las instituciones cubanas de defensa civil.

"Agradecimos sus expresiones de solidaridad, compromiso con el fortalecimiento de la cooperación y el reconocimiento a la experiencia cubana en la prevención, respuesta y recuperación en situaciones de desastres", refirió el mensaje.

Díaz-Canel dijo que en el encuentro abordaron el impacto del reforzamiento del bloqueo de EE. UU., el cerco energético y su obstáculo a los esfuerzos nacionales en la reducción del riesgo de desastres.

Kishore, un experimentado especialista en los temas de reducción de desastres, llegó el lunes en visita oficial a Cuba, y ha sostenido intercambios con la dirección del sistema nacional de la Defensa Civil, del Instituto de Meteorología, la Agencia del Medio Ambiente, de otros ministerios y organismos como el de Educación y Recursos Hidráulicos.

También se entrevistó con representantes residentes del sistema de Naciones Unidas en la nación caribeña.