Destaca Díaz-Canel preparación para la defensa como tarea fundamental

La Habana, 24 jul (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente del Consejo de Defensa Nacional, afirmó este viernes que la preparación para la defensa y la disposición combativa en interés de la Guerra de Todo el Pueblo constituyen tarea esencial, al participar en el Día Nacional de la Defensa en la Zona “Libertad”, municipio Marianao de esta capital, precisaron fuentes de Presidencia desde su web institucional.

Participaron en la visita Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central; y los generales Álvaro López Miera y Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT), respectivamente, junto a otros dirigentes y oficiales.

El Jefe de Estado señaló que la política hostil del gobierno de los Estados Unidos y la amenaza de agresión a Cuba obligan a mantener activados los Consejos de Defensa en todos los niveles.

Entre las prioridades mencionó la protección de la población, el completamiento de estructuras defensivas territoriales y la puntualización de planes de disposición combativa en correspondencia con la situación actual del país.

Díaz-Canel abordó además las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente, de las cuales 80 se encontraban listas para su implementación, con normas jurídicas correspondientes, y anunció que la próxima semana se alcanzará más de un centenar.

Explicó que se priorizan medidas para desatar fuerzas productivas, fortalecer el sistema empresarial, ampliar relaciones entre sectores estatal y no estatal, y otorgar mayor autonomía a municipios y empresas.

El mandatario precisó que estas transformaciones buscan reactivar producciones y servicios, mejorar la oferta y la relación entre salario y precios, promover inversiones y asociaciones económicas y atender a los sectores más vulnerables.

En el encuentro se destacó la incorporación de fuentes renovables de energía en procesos estatales y privados, iniciativas para el abasto de agua y soluciones al pago de jubilados en medio de la escasez de efectivo.

Díaz-Canel resaltó la mejoría en los Sistemas de Atención a las Familias, con remodelación de locales y apoyo de diversas formas de gestión, así como el impacto en más de 32 programas sociales dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.