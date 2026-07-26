Cuba cuenta con los jóvenes del Centenario de Fidel (+Fotos)

Pinar del Río, 26 jul (ACN) Cuba cuenta con nosotros, los jóvenes del centenario de Fidel, como nos llamó hoy Miguel Díaz- Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, durante el acto central por el 26 de julio.

Así aseguró a la Agencia Cubana de Noticias el joven Alejandro Bosmenier León, licenciado en Educación Pedagogía- Psicología, tras concluir el homenaje a quienes aquella mañana de la Santa Aña cambiaron el futuro de la nación.

Nos corresponde a los jóvenes ser protagonistas de nuestro tiempo, porque nadie ajeno a este país va a resolvernos nuestros problemas ni cambiar lo que creemos que no está bien; y mantener el legado de los jóvenes de hace 73 años, aseveró en la Plaza de la Revolución de la provincia.

La generación del centenario de José Martí fue capaz de transformar la realidad de entonces y somos ahora nosotros los encargados de seguir construyendo la nación que queremos, con todos y para el bien de todos, apuntó.

Para Frank Denis Blanco, pítcher del equipo Vegueros de Pinar del Río, es un orgullo formar parte de los cinco mil vueltabajeros, en representación de toda Cuba, que acudieron a recordar el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Fidel fue el impulsor principal del deporte- que hoy es un derecho del pueblo-, y cada logro se lo debemos a él, destacó.

Los integrantes de la Asociación Hermanos Saíz continuaremos creando y construyendo un pensamiento para el futuro, refirió Yudián Padrón Pérez, actor y presidente de esa organización en el occidental territorio.

Somos un pueblo sacrificado, humilde y trabajador, y la cultura también aportó a alcanzar esta sede nacional, en un estrecho vínculo entre los exponentes de mayor experiencia y las nuevas generaciones, enfatizó.

Nuestro compromiso mayor es con el Comandante en Jefe en su centenario; con el General de Ejército Raúl Castro, en sus 95 años; y la Revolución, acotó José Alejandro Alonso Cáceres, estudiante de tercer año de la carrera de Derecho, de la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz.

Esta es mi primera vez en un acto nacional por el 26 de julio y tenía que asistir, por lo que significa para los momentos actuales de la Isla la presencia de los jóvenes donde la Patria nos necesite: en el surco, las comunidades, los hospitales.

Más de 40 pinareños participaron en las acciones del 26 de julio de 1953, tres de ellos perdieron la vida en el combate y otros 13 fueron asesinados posteriormente.

Hace cinco décadas Pinar del Río fue sede por vez primera del acto nacional por la gesta del Moncada, oportunidad en la que el líder de la Revolución Cubana dijo:

"Esta provincia dio uno de los mejores contingentes para el inicio de la lucha armada revolucionaria: jóvenes de Artemisa, de Guanajay y de la ciudad de Pinar del Río que constituían anteriormente partes unidas de la provincia de Pinar del Río".

"Por eso tenemos siempre presente el aporte de esta región de Cuba a la lucha revolucionaria, antes del 26 de julio, después del 26 de julio; antes del Primero de Enero, después del Primero de Enero; ¡ayer, hoy y mañana!", detalló entonces.