Pinar del Río, 25 jul (ACN) Cuando se defiende a Cuba se defiende la autodeterminación de los pueblos, aseguró hoy Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en un encuentro de solidaridad con la mayor de las Antillas.

Precisó que se trata del derecho a la soberanía contra el intento de una potencia por dictar los designios del mundo; y de una necesidad estratégica, "porque ya le sucedió a Gaza, Líbano, Irán y le puede suceder a cualquier nación si no lo impedimos", dijo.

Agradeció la presencia de alrededor de 40 amigos en representación de varios grupos y países, incluidos estudiantes extranjeros de las universidades pinareñas de Ciencias Médicas y la Hermanos Saíz.

Sabemos que estar hoy en Cuba es un acto de valentía y coraje; y una vez más de manera coherente defienden sus principios y no se rinden, como tampoco lo hace el pueblo cubano, destacó el mandatario en intercambio efectuado en el Centro de Gestión Estratégica del Desarrollo Local, en la ciudad vueltabajera.

Están junto a nuestro pueblo en el año del centenario de Fidel, y han venido con solidaridad, refirió Díaz-Canel.

Fidel siempre nos dijo que la solidaridad es una deuda con la humanidad, nos enseñó que es uno de los peldaños más altos que se escalan; y no se da lo que sobra sino se comparte lo que se tiene, apuntó.

Las voces de los amigos solidarios se alzaron contra el genocida bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos, el más largo de la historia y que los cubanos sortean a diario.

El gobierno norteamericano ha profundizado el sufrimiento de este pueblo con una política que ha impactado en la vida de todos, aseveró Rosmery Mealy, de Carlota's Worried.

Estamos aquí junto a ustedes para que sepan que no serán derrotados, porque resisten con dignidad y fuerza; y es momento de fortalecer nuestra solidaridad sobre todo cuando Estados Unidos trata de intimidar a quienes viajan a Cuba, añadió.

Los cubanos dignos residentes en el exterior estamos dispuestos a ofrendar nuestras vidas si fuera necesario, enfatizó José López, presidente de la Asociación Cultural José Martí, de Miami.

Seguiremos aquí, a pesar de la intimidación y de los que buscan atemorizarnos, porque somos parte de este pueblo y es una postura de lealtad por la soberanía de esta nación, destacó en presencia, además, de los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central; Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; entre otros asistentes.

Ese bloqueo de más 60 años, recrudecido por la administración de Donald Trump, ha provocado, por ejemplo, que en los últimos dos años se duplique la tasa de mortalidad infantil; que decenas de miles de cubanos estén pendientes de una intervención quirúrgica; que falten alimentos, medicamentos, energía; y no se concreten convenios de inversiones y colaboraciones conjuntas en la agricultura.

A todo ello hizo referencia el Primer Secretario del Partido, quien resaltó que en medio de ese contexto adverso los maestros y profesores cubanos terminaron con éxito el pasado curso escolar.

Una vez más, con un sistema de Educación Superior gratuito para todos los cubanos, que graduó varias decenas de miles de profesionales, entre ellos, estudiantes de 62 países del mundo, incluyendo 21 médicos palestinos y cinco norteamericanos, acotó.

Este tipo de encuentros de solidaridad ya resulta habitual como parte de los festejos por el Día de la Rebeldía Nacional y reafirma que Cuba no está sola.