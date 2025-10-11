Controlan incendio en mayor industria pesquera de Cuba

Pinar del Río, 11 oct (ACN) Fuerzas del Cuerpo de Bomberos (CB) de Pinar del Río controlaron el incendio de medianas proporciones reportado pasadas las tres de la madrugada en la línea de procesamiento de la langosta de la Empresa Pesquera Industrial La Coloma, la más importante de su tipo en Cuba.

El teniente coronel José Enrique Iglesias Hernández, primer oficial de Prevención del CB, explicó a la prensa que la presencia de gran material combustible en el local complejizó las labores de control de las llamas y contribuyó a su propagación.

Asimismo, el desmoronamiento de la cubierta incidió en el actuar de las fuerzas especializadas, que contaron todo el tiempo con el seguimiento de las autoridades políticas y gubernamentales de la provincia y la jefatura del Ministerio del Interior.

En la entidad rápidamente se activaron los protocolos de actuación para este tipo de contingencias con la ayuda de los trabajadores, dijo, y no hubo que lamentar pérdidas de vidas humanas.

Esta es la mayor industria del país en el caso específico de la exportación de la langosta, pues aporta más del 45 por ciento de la captura del crustáceo, aseveró Miladys Naranjo Blanco, viceministra del Ministerio de la Industria Alimentaria.

Al momento de redactar esta nota se continuaba trabajando para la extinción total del siniestro.