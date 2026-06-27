Con miras al protagonismo sindical cerrará XXII Congreso de la CTC

La Habana, 27 de jun (ACN) El XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) entra hoy en su jornada final en el Palacio de Convenciones de La Habana, en un contexto complejo, descrito como tiempos asfixiantes, donde se requiere el empuje extra de la participación de los trabajadores en la defensa de la soberanía y el proyecto nacional.

Reafirma Díaz-Canel protagonismo de trabajadores en transformaciones

La sesión de análisis y reflexión de este viernes se centró en la contribución de la CTC a las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente en el país, debate que continúa hoy igualmente mediante la variante presencial y virtual.

Con los lemas “Por Cuba juntos creamos” y "La Patria se defiende" el magno evento da continuidad a los intercambios de temas prioritarios que marcan la cita desde sus etapas previas: la defensa de la patria, el fortalecimiento sindical en todos los sectores, negociación colectiva, participación de los trabajadores en la gestión económica y proyecciones del movimiento obrero hacia los barrios y las comunidades.

En esta jornada se prevé, además, la conformación de los estatutos de la organización para afrontar el vigente período y la elección de su nuevo secretariado, entre otros momentos cumbres del encuentro obrero.