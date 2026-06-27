Aguada de Pasajeros sede provincial del 26 de Julio en Cienfuegos

ienfuegos, 27 jun (ACN) Aguada de Pasajeros, municipio más destacados en diversos frentes, mereció la sede de las celebraciones por el 26 de Julio, Día de la Rebeldía Nacional, en la provincia de Cienfuegos.

Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en territorio cienfueguero, informó los resultados económico, político e ideológico de esa municipalidad, en el programa Aquí el pueblo de Radio Ciudad del Mar, efectuado el viernes último.

En medio de las dificultades generadas por el bloqueo financiero y energético del gobierno de los EE. UU a Cuba, que daña a todos los municipios, Aguada de Pasajeros logró en la esfera económica el mayor superávit de la provincia, con un crecimiento de más de siete millones 95 mil pesos.

También avanzó de forma sostenible en las labores constructivas, al ejecutar al 75 por ciento el plan de inversiones en vivienda, y completar las metas en conservación y rehabilitación.

Resaltó que dentro de la emulación por el 17 de Mayo esa localidad obtuvo la sede nacional del acto por el Día del Campesino, al ser merecedor de la condición de Vanguardia Nacional, debido a los resultados en la producción de alimentos del sector cooperativo.

Gran impulso a la transición energética alcanzó ese terruño con la instalación de módulos para trabajadores, a más de una veintena de viviendas aisladas y 17 centros de servicios vitales a la población.

Se conoció que tienen respaldo de fuentes renovables de energía un centenar de actores económicos no estatales, y además esa modalidad de generación sostenible la incrementan en 721 casas del perímetro residencial.

Reconocido además fue el trabajo de las organizaciones políticas y de masas, entre estas la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, la Federación de Mujeres Cubanas y la Central de Trabajadores de Cuba.

Allí reducen los hechos delictivos en comparación con el año anterior, lo cual avala el trabajo realizado en el enfrentamiento al delito.

Elizabeth Cabrera Villivá, primera secretaria del PCC en esa municipalidad, manifestó vía telefónica la alegría del pueblo por alcanzar la sede del acto provincial por el Día de la Rebeldía Nacional, y el compromiso de mantener estos resultados.