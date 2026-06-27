Asiste Díaz-Canel a la sesión de clausura del XXII Congreso obrero

La Habana, 27 de jun (ACN) Con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se realiza en el Palacio de Convenciones de forma presencial y por videoconferencia la jornada de cierre del XXII Congreso obrero.

Asisten también a la clausura, los miembros del Buró Político, el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, el Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa y la presidenta de la FMC, Teresa Amarelle, junto al Comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura.

La sesión comenzó con un mensaje del director general de la Organización Internacional del Trabajo, Gilbert Houngbo, quien exaltó la resiliencia y creatividad del pueblo cubano para enfrentar las dificultades económicas, en particular las del sector energético, con el significativo protagonismo obrero.

Una felicitación de la CTC transmitió el presidente de la Comisión Organizadora del evento, Osnay Miguel Colina, a la provincia de Pinar del Río, por ser ganadora de la sede de los festejos en saludo al 26 de Julio.

Hoy continúan los debates sobre el informe de los resultados del desempeño de la organización en el último periodo, presidido por los lemas “Por Cuba juntos creamos” y "La Patria se defiende".

En el magno evento se da continuidad a los intercambios de temas de gran impacto que marcan la cita desde sus etapas previas: la defensa de la patria, el fortalecimiento sindical en todos los sectores, negociación colectiva, participación de los trabajadores en la gestión económica y proyecciones del movimiento obrero hacia los barrios y las comunidades.

Entre los que intervienen, sobresale el apoyo a las nuevas transformaciones económicas y sociales, a la próxima aprobación de la Ley del Código del Trabajo, y al buen funcionamiento del movimiento Mi barrio por la Patria.

El delegado Amaury Echevarría, de Matanzas, se refirió al acompañamiento sindical de los trabajadores del turismo, quienes han tenido que ser reubicados en otras labores ante la incidencia negativa del asedio imperial contra esa rama, vital para la recuperación económica del país.

En nombre de los trabajadores tuneros, Luis Cruz Ortiz, manifestó su apoyo a las transformaciones económicas y sociales, y al Código del Trabajo, tras reafirmar la decisión de seguir aportando a la sustitución de importaciones en la rama turística, por ejemplo, desde la industria del mueble, que logró acondicionar los hoteles de esa provincia y de otros territorios.

"Hoy - dijo- para no paralizar las producciones concretamos alianzas con varias mipymes que nos garantizan el financiamiento para dar respuesta a sus demandas y nos apoyamos además en el movimiento de innovadores, pues el recurso humano, es el más preciado con el que contamos."

Continúan las intervenciones en esta jornada de clausura en la que se prevé, además, la conformación de los estatutos de la organización para afrontar el vigente período y la elección de su nuevo secretariado, entre otros momentos importantes de la cita obrera.