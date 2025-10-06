Celebrarán en Camagüey Día del trabajador geólogo minero

Camagüey, 6 oct (ACN) Dedicada al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, la Jornada por el Día del trabajador Geólogo Minero se celebrará en la Empresa Territorial Geominera Camagüey del 10 al 24 de octubre.

Yureldy Arias del Valle, secretaria del sindicato de la citada entidad, explicó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que el programa de actividades tiene el propósito de incluir a todos los trabajadores, reconocer a los mejores y vincular la experiencia de los veteranos con las ganas de aprender de los recién graduados que se incorporan.

El encuentro y recorrido con el círculo de interés Mineritos del futuro y la realización del concurso infantil, así como la visita a varios preuniversitarios para incentivar a los estudiantes a elegir carreras a fin con el sector, representan tareas de primer orden para apoyar la formación vocacional y la orientación profesional, acotó Arias.

A estas acciones se sumarán, el intercambio de mujeres creadoras, la visita de los jóvenes a una Unidad Empresarial de Base en producción, el encuentro con los fundadores y jubilados y la entrega de donativos a un Hogar de Ancianos de esta ciudad.

Por estos días, los geólogos y mineros con una trayectoria brillante tendrán espacio en los medios de comunicación para conversar sobre las décadas de trabajo entregadas a una profesión de mucho sacrificio y en ocasiones desde el anonimato.

El acto para celebrar la efeméride tendrá lugar el propio 24 de octubre donde los obreros ratificarán el compromiso de colaborar con el desarrollo económico del país a través de los estudios geológicos y la explotación de los minerales.

Lograr mayores exportaciones y posicionarse en el mercado internacional, aumentar la variedad de las producciones alternativas y continuar con los proyectos de colaboración en varias universidades del país continúan como metas de un colectivo caracterizado por su dedicación y entrega.