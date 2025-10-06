Diversifican producciones con material reciclado en Holguín

Holguín, 6 oct (ACN) La empresa provincial de Industrias Locales de Holguín (AVIL) diversifica la gama de producciones destinadas a la población, con el objetivo de suplir necesidades materiales de sus clientes y contribuir a la eficiencia logística comercial del territorio.

Ismara Fleita Limonta, directora de la entidad, comentó a la Agencia Cubana de Noticias que abarca 13 municipios y tiene diferentes procesos productivos en la artesanía, gráfica, química, cuero, madera, metal, confecciones, papel y cartón.

Agregó que algunas de sus producciones mantienen encadenamientos con trabajadores por cuenta propia, debido al equipamiento necesario, en especial con la rama del plástico, lo que asegura las manufacturas y el nivel de recursos.

La entidad ofrece servicios en diferentes municipios mediante el apoyo de los trabajadores del taller a la comunidad; se ofrecen confecciones textiles, como modificaciones a uniformes escolares y la reparación de colchones con garantías para su desarrollo, detalló la directiva.

Resaltó que existen recursos dirigidos a la exportación entre los que se destacan los artículos elaborados con bambú, una de las técnicas de mayor complejidad en la industria; entre las creaciones destacan las tumbonas, muebles, mini bares y otros.

Explicó que desde el proyecto inicial fueron diseñados para trabajar con los desechos de grandes empresas, a partir de su adquisición se realizaban productos con un nuevo valor de uso, lo que se ha visto afectado como consecuencia de la poca disponibilidad de materia prima entre las industrias.

AVIL fue constituida en 1997 y posee tres unidades empresariales de base que favorecen la variedad de artículos de carácter utilitario y decorativo a comercializar, tanto en el territorio como fuera del país mediante ventas en línea.