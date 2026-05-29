Alpidio Alonso: la culpa de Cuba es ser un ejemplo para el mundo

La Habana, 29 may (ACN) La hostilidad del gobierno de Estados Unidos contra Cuba es por el simbolismo que tiene este pequeño país en el mundo y por la fortaleza de su Revolución, así lo afirmó Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura en entrevista exclusiva para la Agencia Cubana de Noticias.

Alonso Grau expresó que la mayor de las Antillas es la demostración de que puede existir un mundo diferente en el que no reine la lucha de poder y sí la armonía entre los pueblos.

Destacó que ese odio del Gobierno estadounidense contra la Isla manifiesta la frustración del imperialismo al no poder someter a un territorio que es pequeño en dimensión, pero inmenso en convicciones y por su postura de defender su soberanía.

Subrayó también que a pesar del recrudecimiento del bloqueo norteamericano, Cuba permanece firme en la construcción de una mejor sociedad y bajo el principio de que la dignidad no es negociable.

Ante la acusación estadounidense contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución, fomentada en la manipulación de lo ocurrido en febrero de 1996, cuando Cuba defendió su espacio aéreo de la amenaza terrorista, Alonso Grau señaló esta acción es la continuidad de la política imperial diseñada para desacreditar a la nación y a su vanguardia histórica, al no poder con la gallardía de todo un pueblo.

Subrayó que en momentos donde se acrecienta la hostilidad contra el país, es necesario afianzar los valores que son la base del proceso revolucionario cubano y mantener vivo el legado de los líderes históricos, que trazaron el camino que condujo hacia las victorias que acreditan a Cuba en todas las esferas.

Comentó que en medio de estos tiempos complejos, donde se insiste en desvalorizar la esencia cubana, desde el país se trabaja duro para defender la cultura como identidad nacional, algo en lo que siempre enfatizó el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Resaltó que a pesar de las dificultades actuales, los escritores y artistas se han volcado hacia las comunidades y aún con falta de recursos, se busca la manera de multiplicar las actividades, para impedir que muera la vida cultural del país.

Manifestó que a nivel nacional existe un movimiento artístico vigoroso y multigeneracional, que cuenta con personas comprometidas con el proyecto social que se lleva a cabo en la nación, donde no se deja a nadie atrás y se respeta el derecho del ser humano a acceder a todo lo que contribuya a su desarrollo pleno.

La cultura no se va a detener, va a resistir y continuará acompañando al pueblo en su lucha por defender la Patria y seguir transformando el país, concluyó.