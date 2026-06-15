Afectan intensas lluvias municipio holguinero de Cacocum

Holguín, 15 jun (ACN) Las intensas lluvias de las últimas horas, provocadas por una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre la región central y el paso de una onda tropical al sur de Cuba, afectaron al municipio Cacocum, en la provincia de Holguín, una de las zonas bajas de este oriental territorio.

Adisney Mayedo González, intendente de la localidad, refirió a la ACN que las inundaciones abarcan las comunidades de La Rufina, Los Hidalgos, El Algarrobo y El Canal.

Destacó que esos asentamientos poblacionales incluyen 265 viviendas y aunque no ha sido necesario realizar evacuaciones, sí se han resguardado personas vulnerables en casas de familia.

Indicó que en La Rufina se registran los mayores daños y se mantiene la vigilancia de la situación hidrometeorológica.

Las lluvias registradas en la cabecera provincial superaron los 80 milímetros y el Instituto de Meteorología informó que prevalecen las condiciones para la ocurrencia de nuevas precipitaciones.

Holguín cuenta con varios sectores deprimidos expuestos a inundaciones por crecida de ríos y canales en territorios como ese municipio, Moa y Sagua de Tánamo, por lo cual permanecen activos los órganos de seguimiento con el objetivo de preservar las vidas humanas y los bienes materiales.