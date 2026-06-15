Inaugurada primera estación de carga fotovoltaica en Holguín (+Fotos)

Holguín, 15 jun (ACN) La primera estación de carga fotovoltaica de Holguín fue inaugurada por la forma de gestión no estatal Frenas Conmigo, con 30 kilovatios (kW) en inversores y 60 kW en baterías en su etapa inicial, ubicada en los perímetros de la ciudad.

René Rodríguez Morales, director provincial de transporte, informó a la Agencia Cubana de Noticias que la instalación, enclavada en el consejo popular Alcides Pino, constituye un beneficio para la comunidad, dado el impacto actual en el servicio de transporte y la movilidad, que depende mayoritariamente de vehículos eléctricos.

Álvaro Grass González, socio único y fundador de la entidad, explicó que la estación solar brinda facilidades de suministro a los vecinos y de manera gratuita a equipos de uso cotidiano y poco consumo, como teléfonos y lámparas recargables.

La solinera fue acondicionada en 40 días, genera 10 empleos y permanece abierta 12 horas diarias en su fase inicial, con áreas destinadas a la cocción de alimentos, agregó Grass González.

El fundador señaló que la instalación ampliará su capacidad en una segunda etapa hasta alcanzar 76 kW en inversores y 100 kW en baterías, destinada a la carga de automóviles eléctricos y a la operación las 24 horas.

La nueva estructura se concibe como una solución al déficit energético que atraviesa el país, en consonancia con las políticas de cambio de matriz de generación, en beneficio de transportistas y propietarios de triciclos eléctricos y motorinas, extensiva a los artículos de menor consumo.

En la apertura, celebrada este domingo, estuvieron presentes Joel Queipo Ruíz, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario en la provincia, así como Manuel Hernández Aguilera, gobernador de Holguín, entre otras autoridades políticas y gubernamentales del territorio.

La pequeña empresa Frenas Conmigo, fundada en 2022, tiene el objetivo de liderar los servicios automotrices de la provincia mediante la reparación de sistemas de frenos y embrague, lo que contribuye a la sostenibilidad de los equipos.