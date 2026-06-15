Gradúa Universidad de Oriente nuevos profesionales (+Fotos)

Santiago de Cuba, 15 jun (ACN) Con el objetivo de contribuir al desarrollo de la sociedad con hombres y mujeres de ciencia, graduó la Universidad de Oriente (UO) profesionales de 57 carreras.

Frente al balcón del antiguo Ayuntamiento de la ciudad, hoy Museo Primer Frente José Martí, donde el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz proclamara al mundo el triunfo revolucionario en enero de 1959, se reconocieron este domingo 295 títulos de oros, de ellos 40 premios al mérito científico.

El ingeniero civil Javier Borges Nápoles, graduado integral, refirió que ahora viene el reto más importante: el de cumplir con el papel de los jóvenes egresados en la Cuba de hoy.

Agradeció al claustro de profesores y al personal no docente por las herramientas brindas para pensar, dudar con método y construir con ética; ustedes, educadores, junto a nuestros padres son los verdaderos forjadores de esta generación.

Dijo que el escenario es difícil, con un bloqueo económico, comercial, financiero y energético recrudecido, donde a veces el desaliento intenta colarse, pero nosotros somos de esos que tienen fe, somos de esos que tienen confianza.

Salgamos con la convicción y el hermoso sentir del deber cumplido, pero al mirar al futuro les hago una importante invitación a la valentía, a la unidad y a defender la verdad de la nación antillana dónde sea que se encuentren, para que los éxitos de hoy sean el cimiento de los logros del mañana, afirmó.

Por su parte, el estudiante de periodismo David Medina, vicepresidente de la Federación Estudiantil Universitaria en la UO, dijo que los graduado son la Generación del Centenario de Fidel, esa que ha enfrentado ciclones, intensas lluvias, problemas con el Sistema Electroenergético Nacional, pero que también salió al frente cuando hizo falta para la recuperación en diversas comunidades.

Diana Sedal, rectora de la UO, subrayó que oficializar su condición de graduados desde este emblemático sitio, significa un doble compromiso: el primero con la Universidad, que siempre les deja abiertas sus puertas; y el segundo con el país, que necesita de sus mejores esfuerzos como profesionales para el desarrollo en todas las áreas del conocimiento que representan.

Comienzan ahora a hacer sus propias obras, pues la única manera de trascender será esa, al igual que trascendieron, en cada uno de ustedes, los fundadores de esta casa de ciencia y conciencia, orgullosamente cubana y universal, manifestó.

Nosotros, creemos que lo lograrán, pues al entusiasmo, la capacidad y la energía de estos años, le sumamos el carácter, la voluntad, la responsabilidad social y el amor a la Patria que los vio nacer y crecer, dijo la rectora.

Momento especial fue el reconocimiento a las familias con aplausos para quienes con su apoyo y comprensión hicieron el camino de la vida universitaria más fácil y placentero.

En la promoción número 73 de la casa de altos estudios oriental se gradúan un total de dos mil 134 profesionales de las modalidades curso Diurno, Por Encuentros, A Distancia, Técnicos de Educación Superior de Ciclo Corto en Curso Diurno y en Curso Por Encuentros.

A la ceremonia asistieron Beatriz Johnson, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en el territorio suroriental, Manuel Falcón, gobernador, Premios Nacionales, Doctores Honoris Causa, dirigentes de las organizaciones de masa y estudiantiles.