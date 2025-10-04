Accidente en Villa Clara deja un fallecido y 10 lesionados

Manicaragua, Villa Clara, 4 oct (ACN) Un accidente de tránsito ocurrió hoy en la carretera La Moza, en el municipio de Manicaragua, provincia de Villa Clara, con saldo preliminar de un fallecido y diez lesionados, dos de ellos reportados en estado crítico.

El suceso tuvo lugar esta mañana, cuando un vehículo Polski particular y una ambulancia de la Empresa Militar Industrial Ernesto Che Guevara de La Campana colisionaron.

Los lesionados fueron trasladados al policlínico municipal 50 Aniversario, donde recibieron los primeros auxilios, para su posterior traslado al Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro por el Sistema Integrado de Urgencias Médicas.

Hasta este momento dos pacientes se reportan como críticos, mientras que el resto se encuentra en condiciones estables y sin peligro para la vida.

Amaurys Rodríguez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Manicaragua, y autoridades del Gobierno y el Ministerio del Interior se encuentran en el lugar acompañando a los familiares de las víctimas.

Las autoridades investigan las causas del accidente.