26 de julio: cobran vida murales de la ciudad de Pinar del Río 

Pinar del Río, 24 jul (ACN) Por estos días de preparativos para la celebración del aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en la ciudad de Pinar del Río cobran vida algunos de sus murales.

Ubicado frente a la esquina de la dirección general de Educación, en la arteria principal de la urbe, artistas de la plástica pinareños devuelven el esplendor a “Mi ciudad”, una obra concebida en 1996 por mujeres del territorio y una colaboradora alemana.

Una de ellas, Margarita Fernández Cruz, hoy retoca un mural que siempre llama la atención de visitantes nacionales y extranjeros por su estilo naif y colores llamativos.

Cuando me avisaron me hizo mucha ilusión participar, por mi sentido de pertenencia y porque la fecha lo amerita, aseguró en declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias sobre uno de los andamios empleados en el proceso de repintura.

Aunque no está terminado, las personas pasan y agradecen que hagamos esto, pues se encontraba en mal estado, destacó una de las involucradas en su restauración hace más de una década.

Junto a ella, brocha en mano, Yoan Lorenzo Ramos, presidente del consejo provincial de las Artes Plásticas, detalló que a propósito del 26 de julio igualmente se retocó el mural “Ventana al futuro”, en una de las paredes del edificio docente de la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz.

Esa obra data igualmente del año 1996, de la autoría de Abel Morejón Galá y Juan García Miló, con otros colaboradores y el auspicio de la Asociación Farbfieber, de Alemania.

Varias son las pinturas murales que engalanan a Pinar del Río y que forman parte de su paisaje citadino; la mayoría nacidas en la década de 1990 gracias al intercambio cultural entre exponentes locales y foráneos.

Como parte de los festejos por la gesta del Moncada, asimismo, artistas vueltabajeros asumieron la restauración de las esculturas enclavadas en el separador, en el llamado malecón de la urbe.