Josmi Sánchez: el debut del atletismo cubano en Asunción 2025 (+Fotos)

La Habana, 17 ago (ACN) El debut de la delegación cubana en las pruebas del atletismo de los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 será con el habanero Josmi Sánchez en el exigente decatlón, disciplina en la que aspira a subir a lo más alto del podio, según declaró en el último entrenamiento en La Habana a la Agencia Cubana de Noticias.

Ese es el compromiso que se tiene con el país, la delegación y con la Federación Cubana de Atletismo, mientras que mi meta propia es superar mi marca a la máxima expresión, comentó.

Sánchez, de 21 años, es líder del ranking panamericano junior y presenta como mejor puntuación personal siete mil 938 puntos, décimo mejor registro de un decatlonista cubano de todos los tiempos, según los números del especialista Néstor Calixto.

El atleta, natural del reparto Altahabana del municipio de Boyeros, logró el destacado acumulado, el 6 de junio de este año en la edición 51 de la Copa Cuba, celebrada en el Estadio Panamericano y de acuerdo con sus palabras fue la cosecha de una preparación muy fuerte que inició en el mes de septiembre, -con sus altas y sus bajas-, aclara, bajo la dirección de la profesora Yoladia Pompa.

Josmi progresó notablemente durante el último año, añadiendo casi 300 puntos a su marca personal hasta 2024 donde acumuló siete mil 652 unidades durante la número 50 Copa Cuba.

Refiere el sitio web de World Atlhetics que en cinco de las 10 disciplinas mejoró en la presente temporada su tope personal, sin contar el registro de 11. 06 * en los 100 m por viento a favor de + 3.2, además igualó su mejor impulso en el salto de altura de 2.09, realizado primeramente en el año 2023.

“Mis fortalezas son los saltos, el salto largo y de altura y en especial la pértiga, que tengo marca personal de 5. 20 m y, en competencias de decatlón, he igualado unas cuantas veces el récord nacional de 5. 00 m.

“Debilidades, como tal, no creo que tenga, pero hay que mejorar mucho los lanzamientos, sobre todo el disco, son muchas veces los que desequilibran las competencias a nivel internacional.

"Nos estamos preparando todo el tiempo para ser universales”, expresó el quinto lugar mundial en la cita del orbe para menores de 20 años en Cali 2022.

Resulta llamativo su desarrollo en 2024 en disciplinas exigentes para él, según confesó, como la jabalina, que pasó de 54.73 m a 58.52 o en la impulsión de la bala, de 12. 47 a 13.63.

También presenta mejoría en marcas alcanzadas en 2025, por ejemplo, los 1500 m con tiempo de 4:28.26 en junio, que superó, por poco menos de cinco minutos, un registro del más reciente enero.

Cuba ostenta en la historia reciente los resultados del atleta Leonel Suárez, dueño de dos medallas de bronce en Juegos Olímpicos; un subcampeonato mundial en Berlín 2009, un título panamericano y quien además es el mayor referente del jovenzuelo Josmi.

"Siempre ha estado presente Leonel, tuve la dicha de verlo de niño y como deportista he podido compartir con él, es una muestra viviente de las grandes cosas que podemos lograr desde aquí".

Con 19 años, Sánchez debutó en competencias internacionales de categorías absolutas en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, siendo el más joven de la lid y obteniendo el sexto lugar.

LLama la atención de los especialistas que a pesar de su proyección no se mide en el exterior desde abril de 2024 cuando participó en las pruebas combinadas del torneo Multiestrellas de Brescia, Italia. “Competir en otros país te muestra el parangón real de como está el nivel del deporte, a eso se va a Asunción, a ganar el oro para clasificarse directamente a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, sería cerrar un ciclo para abrir otro con más compromiso.”

Josmi Sánchez contenderá en el Estadio de Atletismo del Parque Olímpico de Paraguay, entre el lunes y el martes 19, comenzando a las 8 y 30. (Horario de Cuba), con la tradicional apertura de las pruebas combinadas, los 100 metros, y cerrando al día siguiente con los 1500 m después de las 20: 00 horas.

El atletismo de la mayor de las Antillas logró en los I Juegos Panamericanos Junior de Cali-Valle 2021, nueve títulos, seis preseas de plata y tres de bronce, contribuyendo al quinto lugar general por países.