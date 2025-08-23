Cuba cerró séptima con 47 medallas (19-13-15) en Asunción 2025

La Habana, 23 ago (ACN) Cuba cerró en séptimo lugar por países con 47 medallas (19-13-15) en los II Juegos Panamericanos de Asunción 2025, según el sitio oficial de la cita multideportiva paraguaya.

Brasil lideró la tabla de posiciones con 70 preseas de oro, 50 de plata y 55 de bronce, seguida por Estados Unidos (54-43-45), Colombia (48-27-40), México (29-45-55), Argentina (27-38-39) y Canadá (19-21-23), delegaciones que quedaron delante de la cubana, en ese orden.

Destacar que en la primera edición de Cali-Valle 2021, fueron 31 naciones con al menos una presa y ahora, 34, balance que también superó Asunción en la cantidad de títulos (19-22) y los metales plateados (26-32), lo que demuestra una mayor calidad general de los países presentes ahora.

Resaltar que por la mayor de las Antillas los dueños de medallas de oro fueron atletismo, canotaje, clavados, judo, levantamiento de pesas, luchas, remo y taekwondo.

Con platas repitió el atletismo, el canotaje, el judo y lucha, al igual que en los bronces, además del clavados, remo, taekwondo, tiro con arco, pesas y voleibol (m).

Varios fueron los multimedallistas, entre los que resaltó la canoísta Yinnolis Franchesca López (3-0-1), por lo que subió al podio en las finales en que participó, C-1 a 200 metros, C-2 a 500 y C-2 mixto, con las coronas, y el C-1 a 500 metros, con el bronce.

Indiscutiblemente, un ascenso grande de la joven del municipio Encrucijada, de la central provincia de Villa Clara, que ya estuvo en los Juegos Olímpicos de París 2024 y fue finalista en el C-2 a 500 metros con Yarisleidis Cirilo.

En Cali- Valle 2021 Cuba concluyó en el quinto lugar por países, con 29 de oro, 19 de plata y 22 de bronce, para un total de 70 preseas.

Brasil también lideró la tabla de posiciones (58-49-55), seguido por Colombia (48-34-63), Estados Unidos (47-29-38) y México (46-78-48), cuarteto que superó a la mayor de las Antillas hace cuatro años.