Regresaron a Cuba los campeones del atletismo en Asunción 2025

La Habana, 25 ago (ACN) La delegación de atletismo de Cuba, que ganó los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, regresó en la noche de este lunes a la Patria tras un vuelo desde la capital paraguaya con llegada al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

Encabezados por los ocho coronados en la lid guaraní, entre ellos el decatlonista Josmi Sánchez; los exponentes de la velocidad con vallas, Yander Luis Herrera y Jocelyn Echazabal, y la primera cubana titular en las pruebas atléticas, la discóbola Alejandra Mesa, 31 deportistas llegaron después del éxito en el medallero de la disciplina.

Tras el viaje con escala en la Ciudad de Panamá, los jóvenes fueron recibidos por Raúl Fornés Valenciano, vicepresidente primero del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), quien tuvo palabras de bienvenida en la Terminal Tres del Aeropuerto Internacional.

El atletismo hizo gala del calificativo con que se le conoce, fueron los reyes de los Juegos, nos sentimos orgullosos de esta generación talentosa que de seguro nos regalará más alegrías, expresó sobre el grupo que cosechó 13 medallas en total, divididas en ocho oros, tres platas y dos bronces.

Asimismo, el exponente de las pruebas combinadas, el capitalino Sánchez, quien en Asunción 2025, como tres de sus compañeros, impuso récord para los Juegos Junior, manifestó el agradecimiento por la acogida y expresó además, que se sentían felices por tocar nuevamente su tierra con la seguridad de haberlo entregado todo.

“Fue un año de mucho trabajo, en el que nos propusimos representar de la mejor manera posible a nuestra bandera”, terminó diciendo el capitán de la generación menor de 23 años.

La mayor de las Antillas clasificó a ocho deportistas en atletismo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y rebasó en el listado de metales a países fuertes en el área como Canadá ( 7- 7-1) y Colombia (7-4-3), segunda y tercera, en ese orden.

La vallista de los 100 metros con vallas, Echazabal, compartió ante las autoridades del Inder, los entrenadores y sus compañeros, el impacto que tuvo en su carrera la caída en la final del Campeonato Mundial Sub-20 de Lima 2024 para exigirse más y así, convertirse en la recordista panamericana junior con marca personal de 12.95 segundos.

Nuestros atletas en Asunción son la sólida reserva que cuenta el campo y la pista cubana de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, valoró, por su parte, el comisionado nacional Rolando Charró.

También, felicitó, especialmente, al cuerpo técnico y directivos del atletismo en todos los niveles, que aportaron a los resultados, fruto del colectivismo y la combatividad de estos muchachos en tiempos retadores, expresó.

En la I edición de los Juegos Panamericanos Júnior de Cali Valle 2021, el atletismo cubano sorprendió con nueve títulos, seis platas y tres bronces.

Ayer, también arribó a la capital cubana un avión con integrantes de la selección de balonmano masculina, quienes quedaron sextos en la lid continental que finalizó el último sábado.

Este martes, a las 11 y 27 am, se prevé que ingrese un avión con la presidencia de la delegación cubana en la segunda experiencia de citas múltiples júniors en Las Américas, entre ellos, el titular del Inder, Osvaldo Vento Montiller.

La representación cubana general, compuesta por 216 competidores, concluyó su participación en el evento –celebrado del 9 al 23 de agosto– en el séptimo lugar por países del medallero, con un total de 47 preseas: 19 de oro, 13 de plata y 15 de bronce.