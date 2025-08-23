Oro, plata y bronce para Cuba en canotaje Asunción 2025

La Habana, 23 ahí (ACN) Cuba logró hoy medallas de oro, plata y bronce en las primeras finales de la jornada de cierre del canotaje -canoa y kayac- de los II Juegos Panamericanos de Asunción 2025, con escenario en la bahía de esa ciudad de Paraguay.

El oro lo consiguieron Diorgina Castillo y Yinnolis Franchesca López en el C-2 a 500 metros, con tiempo de 2:24.33 minutos.

Las de plata y bronce fueron en el C-2 a 500 y el K-2 a 500 metros, con cronos de 2:05.34 minutos.

Todavía quedan las finales K-2 y C-2 mixtos a 500 metros.