En fotos: Jóvenes promesas del atletismo cubano afinan detalles rumbo a Asunción 2025

En el Estadio Panamericano de La Habana, jóvenes promesas del atletismo cubano afinan los detalles de su preparación rumbo a los II Juegos Panamericanos Junior en Asunción, Paraguay.

Bajo el intenso sol y la mirada atenta de entrenadores experimentados, perfeccionan su velocidad, resistencia y técnica.

Cada repetición, salida explosiva y vuelta a la pista es parte de un plan riguroso que busca no solo alcanzar marcas personales, sino también poner en alto el nombre de Cuba en la cita continental, a la que asisten más de 4 200 jóvenes de entre 14 y 23 años, provenientes de 41 naciones,

Entre los atletas cubanos a la disciplina destacan Josmi Sánchez, talentoso decatlonista; Yander Luis Herrera, especialista en los 110 metros con vallas; y Jocelyn Echazabal, velocista de los 100 metros con vallas.

Con determinación estos atletas se entregan por completo, sabiendo que en cada esfuerzo se forja el resultado y que en el entrenamiento se cultiva el orgullo de representar a nuestro país en un evento que reúne a las futuras estrellas del deporte.