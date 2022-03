Afecta bloqueo estadounidense producción de medicamentos en Cuba

La Habana, 18 mar (ACN) A pesar de que el Grupo Empresarial BioCubaFarma sobrecumplió sus planes de exportación y sus principales indicadores económicos en 2021, no pudo hacer uso de parte de esos ingresos debido al bloqueo estadounidense, lo que afectó el pago a los proveedores y como consecuencia, el suministro de medicamentos al sistema nacional de salud.



Mayda Mauri Pérez, vicepresidenta primera de esa organización, señaló a la prensa que de los recursos financieros disponibles en el pasado año, la mitad de ellos se utilizaron en el desarrollo y producción de las vacunas contra la COVID-19 y los fármacos del protocolo de tratamiento de esa enfermedad.



La directiva acotó que solo pudieron contar con el 50 por ciento del financiamiento que se necesitaba para adquirir las materias primas de los medicamentos del cuadro básico.



Detalló que a partir del mes de septiembre, y luego de completarse todas las dosis de vacunas anti-COVID-19 para inmunizar a la población cubana, empezaron a tener disponibilidad para la exportación y para donarlas a países hermanos.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, agradeció el apoyo de 🇨🇺Cuba en el enfrentamiento a la #COVID19, con vacunas y transferencia de tecnologías para producirlas. Resaltó el envío de la vacuna #Abdala del @CIGBCuba a 🇻🇳Vietnam, en solidaridad con este hermano pueblo. pic.twitter.com/NDo4hp9Fqc — CIGBCuba (@CIGBCuba) March 17, 2022





No obstante, dijo que el cerco económico, comercial y financiero impidió trasladar esos ingresos al país, pues la mayoría de los bancos reciben presiones muy fuertes debido a la política estadounidense.



También durante 2021 hubo muchos proveedores que se negaron a suministrar materias primas a la nación, en algunos casos aludiendo a las deudas que tiene la industria, las que en ocasiones se deben a que no existen estructuras bancarias que quieran comercializar con Cuba y no pueden realizarse los pagos, puntualizó Mauri Pérez.



La vicepresidenta primera de BioCubaFarma mencionó que otros proveedores, que debido a sus relaciones con el gobierno de Estados Unidos, se negaron a venderle a la mayor de las Antillas.



Para este 2022, precisó, la situación es compleja, pues el 50 por ciento de los ingresos que obtuvieron en el año anterior todavía no se han podido recibir ni adquirirse las cantidades de materias primas e insumos necesarios para estabilizar el suministro de medicamentos.



La directiva señaló que ante esta situación, la entidad en su actividad comercial y de negocios, al igual que en el resto de los procesos, se ha visto obligada a apelar a la creatividad y la innovación para buscar soluciones que permitan utilizar los recursos generados por las exportaciones.



Mauri Pérez insistió en que están garantizadas todas las dosis de vacunas anti-COVID-19 para culminar la inmunización primaria de la población y administrar la dosis de refuerzo.

Lea más: Puentes de Amor prepara nueva caravana contra el bloqueo a Cuba

Gracias a las capacidades productivas creadas es posible contar con inmunógenos para la exportación, lo que permitirá a BioCubaFarma recibir ingresos, cuya prioridad es la producción de medicamentos, subrayó.



El Grupo Empresarial le suministra al sistema de salud más de 900 productos incluidos medicamentos, vacunas, fármacos para uso estomatológico, sistemas- diagnóstico, equipos y dispositivos médicos, entre otros.



En 2021 la falta de medicamentos tuvo un promedio mensual de 121, de los 359 que debían garantizar, y al cierre del mes de enero de este año esa cifra era de 136 debido a la no disponibilidad de materias primas, producto terminado y materiales, refiere la organización en su sitio web.