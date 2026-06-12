Vice primer ministro cubano dialogó en Madrid con canciller español

La Habana, 12 jun (ACN) Óscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, sostuvo hoy un encuentro en Madrid con José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, donde dialogaron sobre temas de interés bilateral, informó el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera.

Durante la reunión se abordó la situación crítica que enfrenta Cuba ante el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, con impacto directo en la población y en la economía nacional, refiere la nota publicada en la red social Facebook. .

Pérez-Oliva Fraga explicó que las restricciones han limitado el acceso a productos esenciales, financiamiento y tecnologías, lo cual obstaculiza los esfuerzos del país por avanzar en su agenda de desarrollo.

Albares reiteró la postura de España contraria a las medidas extraterritoriales y expresó el compromiso de su gobierno con el diálogo y la cooperación bilateral.

El encuentro permitió fortalecer los vínculos entre ambas naciones y explorar vías de colaboración que contribuyan a mitigar los efectos de las sanciones.