Cambios necesarios en Cuba: lo económico y social en primer plano

La Habana, 12 jun (ACN) El ámbito económico y el social serán prioridades en Cuba en el proceso de necesarias transformaciones con el propósito de superar la compleja situación que enfrenta el país, marcada por la política agresiva de Estados Unidos.

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Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en declaraciones a la prensa compartió reflexiones sobre varias medidas diseñadas para enfrentar la situación actual.

Díaz-Canel precisó que además de la defensa, lo económico y lo social encabezan las prioridades del país, de acuerdo con el Programa para el 2026, enriquecido con un debate popular, y que es el punto de partida para las próximas transformaciones.

Señaló que, respetando esa opinión del pueblo, en estos meses se ha trabajado intensamente con expertos, consultando incluso criterios internacionales, usando plataformas de Inteligencia Artificial, y comparando la experiencia de la Isla con las particularidades de países como China y Vietnam, que están en procesos también de construcción socialista y que, en determinado momento tuvieron bloqueos (aunque no tan prolongados).

A esas propuestas, detalló, se les están dando los últimos detalles para la aprobación en el Buró Político, en la Asamblea Nacional; y de inmediato comenzar un proceso de información, de explicación a la población, porque lo más importante sería que se entiendan esas transformaciones que hay que realizar.

Precisó que se ha trabajado en más de una veintena de temas, y el primero de ellos tiene que ver con el sistema de dirección de la economía.

Específico que hay un grupo de medidas que van a permitir resolver viejas contradicciones entre el Plan, entre la planificación central y los estímulos, los incentivos.

Habló sobre la importancia de romper trabas para estimular la producción nacional, tanto para ofertar más bienes y más servicios a la población, como para la exportación que haga posible los ingresos.

Alertó que, si no hay riqueza, es muy difícil poder avanzar, sobre todo en programas sociales y en el camino de poder atender las desigualdades y las vulnerabilidades en personas, en familias o en comunidades.