De azul a rojo, la certeza de la semilla que crece (+ Fotos)

La Habana, 12 jun (ACN) Con los ojos brillantes y la pañoleta roja apretada contra el pecho, Jesús David Delgado Pagés no soltó ni un instante la mano de su mamá, mientras su papá lo miraba en silencio, con esa mezcla de orgullo y ternura que solo cabe en un padre cuando su hijo empieza a hacerse grande.

Así, arropado por los suyos, el pionero de ahora cuarto grado estrenaba un atributo que es mucho más que un pedazo de tela.

Se trata del cambio de pañoletas, ceremonia en la que los niños de la educación primaria sustituyen la pañoleta azul, que portan desde primer grado, por la roja, símbolo de madurez pioneril y compromiso patriótico.

Es así, en esencia, la promesa de una generación que no se rinde.

La ceremonia del cambio de pañoletas tuvo lugar hoy en el municipio de Playa, escogido como sede capitalina por los resultados integrales de los pioneros de las escuelas primarias Juan Oscar Alvarado y Comandante Pinares a lo largo de todo el curso escolar.

Jesús David, pionero de la promoción, puso palabras al sentir de su generación con la sencillez de quien ya comprende que crecer implica defender, y explicó: "Esto me representa que soy un pionero bueno, y que soy mayor, que tengo que estudiar más para cuando sea más grande, poder tener la posibilidad de defender a mi pueblo".

Sobre el bloqueo que asfixia a su país, su lógica infantil es tan demoledora como cristalina: "Cuba en la COVID-19, estando su pueblo enfermo, ayudaron a más países, pero Estados Unidos nos paga bloqueándonos y atacándonos".

Visiblemente conmovida, su mamá, Yadira Pagés de Sosa, confesó: "Para nosotros como padres es un orgullo; representa la continuidad de estudio de él y, por supuesto, mayor compromiso para que pueda seguir estudiando y se convierta en un niño mucho más responsable de lo que ya es".

Raciel Villar Cabrales, el padre de Jesús David resumió que este acto es demostrar, pese a la situación que atraviesa la isla y el recrudecimiento del bloqueo, una vez más que sí se puede, que los niños cubanos son prioridad y que el sistema de educación cubano sigue adelante pese a las limitaciones.

Durante la cita, la distinción 14 de junio recayó en los pioneros Helen María Leyva Martínez, Ana Laura González Martínez, Diana Sofía Coto Calzadilla, Amanda Varina Reyes Díaz, Beatriz Tatiana González Suárez y Ernesto Alonso Novo, por ser ejemplos y dignos continuadores de la obra iniciada por el Che y Maceo.

Se entregó también la condición 14 de junio a las guías Yurisan Orozco Vidal, Orilda Pérez Rodríguez, Dunia Marrero Mesa y Hilda Llanes Benítez, como reconocimiento a sus resultados integrales durante la etapa de trabajo.

El acto, que rinde homenaje al nacimiento de Ernesto Guevara y a Antonio Maceo, contó con la presencia de Eduardo Martínez Díaz, vice primer ministro; Rolando Ernesto Yero Travieso, jefe del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; Naima Trujillo Barreto, ministra de Educación; Meyvis Estévez Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC); y Chabeli Arencibia Martell, presidenta nacional de la Organización de Pioneros José Martí.

Hoy, cada pañoleta roja colocada no es solo un rito de escuela, sino una promesa de patria, porque mientras haya niños como Jesús David que entienden que crecer es defender, y padres que enseñan que el bloqueo no vence la ternura y la esperanza, los estudiantes cubanos seguirá siendo tan indomable como el Che y Maceo.

Ellos, los pioneros de ahora, son el relevo que no claudica, porque cuando la historia pregunte quién viene detrás, una voz infantil responderá desde Cuba, con la mano en el pecho y los ojos brillando: "Seremos como el Che".

Esa certeza no es mañana: ya está aquí, en cada aula, en cada latido que desafía con su existencia al imperio norteamericano.