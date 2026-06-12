Denuncia Minrex naturaleza agresiva de sectores anticubanos en La Florida

La Habana, 12 jun (ACN) Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció hoy la actitud agresiva y vengativa de sectores anticubanos radicados en el sur de Florida.

El funcionario señaló que esa cofradía representa los sentimientos de un segmento reducido del panorama político estadounidense e incluso de cubanos residentes en ese país, refirió en su perfil en la red social Facebook

"Disfruta de una influencia desproporcionada gracias a la naturaleza corrupta, el papel del dinero y la capacidad de engaño en el sistema político del régimen que los acogió como peones", precisó Fernández de Cossío.

Añadió que sus exponentes dirigen la hostilidad no solo contra el pueblo cubano y muchos emigrados, sino también contra ciudadanos y empresarios estadounidenses que buscan relacionarse con Cuba, lo cual consideró un derecho legítimo.

El viceministro afirmó que cuentan con políticos en venta o de alquiler que, por ambiciones personales, se prestan para ejercer el brazo coercitivo y represivo del gobierno de Estados Unidos contra quienes se pronuncian contra la guerra injusta, abusiva e insensata que sufre la nación caribeña.

"Hay entre ellos un tufo inocultable a desespero por la demora en materializarse sus ansias de conquista", culminó en su publicación.