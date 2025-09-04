Suscribieron Cuba y Vietnam acuerdo de cooperación en defensa

La Habana, 4 sep (ACN) Cuba y Vietnam suscribieron un plan de cooperación trienal en defensa, tras un encuentro entre el general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y el general Phan Van Giang, ministro de Defensa Nacional, destaca hoy el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores en su sitio web.

Durante el encuentro, que tuvo lugar este miércoles en Hanoi, la capital vietnamita, el ministro cubano aseguró que los logros del pueblo de esa nación asiática en las últimas ocho décadas constituyen una gran fuente de aliento y motivación para el pueblo cubano en el período actual.

El titular de las FAR resaltó el orgullo que representa para Cuba tener a Vietnam como país hermano, y su disposición a promover y fortalecer la relación entre los dos ejércitos, contribuyendo al desarrollo de la especial amistad tradicional entre ambas naciones.

Phan Van Giang reconoció que en los últimos tiempos la cooperación en el ámbito de la defensa ha sido uno de los pilares clave de la relación bilateral, contribuyendo a fortalecer la colaboración en otras áreas.

El ministro de Defensa Nacional manifestó también la profunda empatía de la nación indochina por los desafíos sin precedentes que enfrenta hoy Cuba, y afirmó que Vietnam está dispuesto a acompañar, apoyar y cooperar en la medida de sus posibilidades.

Vietnam nunca olvidará el profundo y sincero apoyo brindado por Cuba durante los períodos más difíciles de su lucha por la liberación y reunificación nacional, así como en los esfuerzos actuales del país por construir y salvaguardar la patria, expresó.