Recuerdan la obra del reconocido cineasta cubano José Massip 

La Habana, 12 jun (ACN) En la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) se recordó hoy la obra y el legado del cineasta cubano José Massip (1926-2014), Premio Nacional de Cine 2012, en el mes de su centenario.

Luciano Castillo, director de la Cinemateca de Cuba, fue el moderador del encuentro, en el que participaron la realizadora Lizette Vila, directora del Proyecto Palomas; la investigadora Mayra Álvarez, y el realizador Pablo Massip.

Vila comentó sobre el quehacer de José Massip al frente de la Asociación de Cine, Radio y Televisión de la Uneac, el apoyo en los Premios Caracol y su capacidad para unir a creadores de todas las artes y especialidades.

Mientras, Álvarez hizo énfasis en la impronta de su cine, su peculiar perspectiva para abordar la historia, la memoria y la cultura de Cuba, ya fuera desde el interés por indagar en el pasado, como en la descripción de los hechos que le caracterizaron.

Pablo Massip relató su experiencia como hijo, aprendiz y estudiante que recibió clases de su padre en las aulas de la Facultad Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual de la Universidad de las Artes, además de ponderar cómo profesaba rigor y carácter ético en cada una de estas facetas, partes de su más profunda vocación humana y profesional.

Participó también del espacio el bailarín y coreógrafo Santiago Alfonso, quien mencionó su experiencia en la filmación de Historia de un ballet, una pieza fundamental en la historia del cine cubano, por lograr un profundo vínculo entre la danza y el registro documental.

El protagonista espiritual de la velada nació el 28 de junio de 1926 y en su obra logró integrar lenguajes, ideas y conceptos en torno a temas como la historia de Cuba, la cultura en su amplitud y riqueza, y la investigación histórica.

Dicho panel, convocado desde la Asociación que presidió durante más de diez años, evocó al hombre, al artista e intelectual que fue José Massip y su enorme legado para el cine y la cultura cubanos.