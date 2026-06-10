Resalta Morales Ojeda claridad del Alto Comisionado de la ONU sobre Cuba

La Habana, 10 jun (ACN) Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, destacó este martes en su perfil de la red social Facebook la claridad del planteamiento realizado por Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acerca de los efectos nocivos del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.

Morales Ojeda subrayó que "una vez más, la voz de la cordura se alza desde Naciones Unidas para denunciar el criminal bloqueo de Estados Unidos contra Cuba", en referencia a la intervención de Türk.

El Alto Comisionado pidió el levantamiento inmediato de las sanciones y advirtió que su endurecimiento, incluidas las restricciones al combustible y las medidas extraterritoriales aplicadas en 2026, está poniendo vidas en riesgo.

Morales Ojeda citó el diagnóstico de Türk sobre el deterioro de indicadores sanitarios, la escasez crítica de medicinas y hospitales al borde del colapso, así como el impacto en programas de atención a pacientes vulnerables.

El dirigente cubano enfatizó que las restricciones energéticas han agravado los apagones y golpeado la producción de alimentos, el transporte y la actividad económica, lo cual confirma la incompatibilidad de esas medidas con los principios básicos de los derechos humanos.

"Frente a este escenario de profundo deterioro social y económico, el Alto Comisionado calificó las medidas como incompatibles con los principios básicos de los derechos humanos", precisó.

Morales Ojeda reprodujo la conclusión del Alto Comisionado: "Estas sanciones deben levantarse inmediatamente", y reiteró que la posición expresada por Naciones Unidas es clara: bloqueo, no; humanidad, sí.