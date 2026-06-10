Recorrió Díaz-Canel entidades del Grupo Empresarial de Reciclaje

La Habana, 10 jun (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, visitó este martes dos unidades del Grupo Empresarial de Reciclaje (GER) en el municipio capitalino de Regla, donde conoció las transformaciones aplicadas para incrementar exportaciones e ingresos y contribuir a la solución del problema de los residuos sólidos, informaron fuentes de Presidencia.

El mandatario recorrió la Unidad Empresarial de Base Alfredo Ramonal, dedicada al procesamiento y clasificación de residuos no ferrosos, y dialogó con los trabajadores sobre las condiciones de la entidad.

Sadie Jiménez Condés, directora de la UEB, declaró que el jefe de Estado se interesó por la organización laboral y las condiciones salariales.

"Aquí no fluctúan, aquí más bien la plantilla de obreros siempre está cubierta y están muy contentos por el salario que tienen, que los motiva a seguir", afirmó la directiva.

Con un salario medio de 40 mil pesos y utilidades superiores a tres millones hasta mayo, Díaz-Canel insistió en perfeccionar procesos, mejorar condiciones y atender necesidades de los trabajadores, como la vivienda.

La directora explicó que proyectan elevar la calidad de los procesos productivos.

"Por ejemplo, el cobre se va a triturar con una máquina que tenemos prevista. Vamos a dotar de autonomía eléctrica a la planta de procesamiento de la lata", señaló.

Las materias primas procesadas en la UEB se comercializan con valor agregado a la Empresa Desequip, encargada de la exportación.

En esa entidad, el Presidente recibió información sobre un sistema de gestión local de residuos implementado en La Habana.

Marian Herrera Delgado, especialista de la Empresa de Recuperación de Materia Prima de La Habana, precisó que el nuevo sistema busca incrementar la recuperación mediante una mejor organización de los procesos, sin grandes inversiones ni aumento de fuerza laboral.

En los primeros meses de aplicación se han incrementado los ingresos por exportación, aunque aún resta perfeccionar aspectos como el uso de una aplicación móvil y la participación de la comunidad y actores económicos no estatales.

Los directivos del GER informaron que el sistema se prevé extender al resto de las provincias.

Díaz-Canel valoró que esta innovación, basada en una mejor organización del vertimiento, recogida y procesamiento de la basura, significa convertir residuos en ingresos millonarios para la economía nacional.

El Presidente subrayó la necesidad de mayor organización a nivel de barrio y de que personas, empresas e instituciones estatales y privadas conozcan los contratos y puntos de recogida, para encaminar el sistema hacia la clasificación de residuos y dar valor a lo que muchos consideran desechos sin utilidad.

Este recorrido forma parte de las visitas semanales del mandatario a entidades vinculadas a la producción de alimentos, la recuperación del sistema eléctrico, la transformación digital, la transición energética y el transporte eléctrico, sectores estratégicos para el desarrollo del país.