Denunció Cuba en FAO recrudecimiento del bloqueo de EE.UU.

La Habana, 10 jun (ACN) Cuba reafirmó este martes en el 181º Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que sesiona en Roma del 8 al 11 de junio, su compromiso con el multilateralismo y el derecho a la alimentación como pilares esenciales para el desarrollo sostenible, precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

Jorge Luis Cepero Aguilar, embajador y representante permanente de Cuba ante la FAO, declaró en su intervención ante el organismo que el hambre y la pobreza extrema continúan afectando a millones de personas como consecuencia de un orden económico internacional injusto y excluyente.

El diplomático denunció el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, al que calificó de ilegal y principal obstáculo para el desarrollo sostenible de la Isla y para la plena garantía del derecho a la alimentación del pueblo cubano.

Señaló que solo en el último año esa política provocó pérdidas superiores a siete mil millones de dólares, recursos que habrían contribuido a fortalecer la seguridad alimentaria y la entrega de alimentos subsidiados a la población.

Cepero advirtió que el recrudecimiento del bloqueo en 2026 limita el acceso a combustibles, financiamiento y cadenas de suministro esenciales, además de afectar las operaciones de las agencias de Naciones Unidas en el país.

Reconoció la histórica cooperación de Cuba con la FAO y reiteró la disposición nacional de continuar fortaleciendo esos vínculos.

Finalmente, llamó a la comunidad internacional a impulsar acciones concretas en favor de la justicia social, la soberanía alimentaria y sistemas agroalimentarios más inclusivos, resilientes y sostenibles.