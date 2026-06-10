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Denunció Cuba en FAO recrudecimiento del bloqueo de EE.UU.

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ACN | Foto tomada de Cubaminrex
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10 Junio 2026

La Habana, 10 jun (ACN) Cuba reafirmó este martes en el 181º Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que sesiona en Roma del 8 al 11 de junio, su compromiso con el multilateralismo y el derecho a la alimentación como pilares esenciales para el desarrollo sostenible, precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

   Jorge Luis Cepero Aguilar, embajador y representante permanente de Cuba ante la FAO, declaró en su intervención ante el organismo que el hambre y la pobreza extrema continúan afectando a millones de personas como consecuencia de un orden económico internacional injusto y excluyente.

   El diplomático denunció el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, al que calificó de ilegal y principal obstáculo para el desarrollo sostenible de la Isla y para la plena garantía del derecho a la alimentación del pueblo cubano.

   Señaló que solo en el último año esa política provocó pérdidas superiores a siete mil millones de dólares, recursos que habrían contribuido a fortalecer la seguridad alimentaria y la entrega de alimentos subsidiados a la población.

   Cepero advirtió que el recrudecimiento del bloqueo en 2026 limita el acceso a combustibles, financiamiento y cadenas de suministro esenciales, además de afectar las operaciones de las agencias de Naciones Unidas en el país.

   Reconoció la histórica cooperación de Cuba con la FAO y reiteró la disposición nacional de continuar fortaleciendo esos vínculos.

   Finalmente, llamó a la comunidad internacional a impulsar acciones concretas en favor de la justicia social, la soberanía alimentaria y sistemas agroalimentarios más inclusivos, resilientes y sostenibles.

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