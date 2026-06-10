Denunció FMC en foro virtual impacto del bloqueo contra Cuba

La Habana, 10 jun (ACN) La Federación de Mujeres Cubanas (FMC), como organización de la sociedad civil, participó este martes en un encuentro virtual internacional convocado por la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU), donde se denunció el impacto del bloqueo económico, comercial, financiero y energético impuesto por Estados Unidos contra Cuba, informó la institución desde su perfil en la red social Facebook.

Especialistas de diversas esferas expusieron que las restricciones afectan con mayor fuerza al sector de la salud y a programas gratuitos y universales que el país ha priorizado durante más de seis décadas.

Señalaron que las carencias del sistema de salud pública repercuten de manera desproporcionada en pacientes oncológicos, embarazadas, personas sometidas a hemodiálisis, niños y niñas, así como en programas de reproducción asistida y atención materno infantil.

La FMC subrayó que para las mujeres y las niñas cubanas el bloqueo constituye una forma de violencia directa, al limitar el acceso a servicios esenciales y afectar su bienestar.

Los participantes coincidieron en que no existe sector de la sociedad cubana que no sufra las consecuencias de las medidas coercitivas, las cuales obstaculizan el desarrollo y la vida cotidiana de la población.

La denuncia se realizó en el marco de la campaña internacional contra el bloqueo, con el objetivo de visibilizar sus efectos y sumar voces en defensa de la soberanía y el derecho de Cuba a decidir su modelo económico y social.