Resalta Díaz-Canel fuertes nexos históricos entre Cuba y Laos

ACN | Foto tomada del perfil en X de la Presidencia

La Habana, 6 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, resaltó hoy los fuertes lazos históricos, solidarios y de cooperación que unen a su país y a Laos, adonde llegó este sábado en visita oficial.

🇨🇺| #Cuba concede alta prioridad y gran importancia a las relaciones bilaterales con #Laos. Son dos naciones unidas por lazos históricos de amistad y cooperación en las más diversas áreas.



🔗| https://t.co/YERanuZqeq pic.twitter.com/2v9mxFFuul — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) September 7, 2025

El jefe de Estado cubano agradeció en la red social X el extraordinario aporte de la República Democrática Popular Lao a la producción de arroz en Cuba, a partir de semillas de esa nación del Sudeste Asiático.

"Iniciamos visita a #Laos, país al que nos unen fuertes lazos históricos, solidarios y de cooperación. En particular agradecemos su extraordinario aporte a la producción de arroz en #Cuba a partir de semillas lao".

Iniciamos visita a #Laos, país al que nos unen fuertes lazos históricos, solidarios y de cooperación.



En particular agradecemos su extraordinario aporte a la producción de arroz en #Cuba a partir de semillas lao. pic.twitter.com/8g8MDap8VY — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 7, 2025

Díaz-Canel fue recibido en la tarde noche de este sábado (hora local) en Vientián, la capital laosiana, por autoridades del país y estudiantes que lo esperaban en la terminal aérea en representación de un pueblo que siente gran afecto por Cuba, refirió la Presidencia cubana en su sitio web.

En Laos, tercera escala de una gira por Asia que incluyó a Vietnam y China, desarrollará una intensa agenda de trabajo que dará continuidad a los intercambios con Thongloun Sisoulith, secretario general del Partido Popular Revolucionario Lao y presidente de ese país, y otras autoridades.

Cuba concede alta prioridad y gran importancia a las relaciones bilaterales con Laos, aseguró la publicación, y añadió que son dos naciones unidas por lazos históricos de amistad y cooperación en las más diversas áreas.

El texto apuntó al intercambio partidista, parlamentario, entre cancillerías, entre los órganos judiciales, las organizaciones de masas y las instituciones de la solidaridad, hasta acuerdos de colaboración en sectores como la educación, la salud, el deporte, la biotecnología, y la agricultura.

Díaz-Canel cumplimentó en 2018 una visita oficial a Laos; en el contexto de esta nueva estancia, ambas partes han reiterado la voluntad de fortalecer la cooperación bilateral, añadió la Presidencia.