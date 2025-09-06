Inauguraron parque solar fotovoltaico en La Habana

La Habana, 6 sep (ACN) El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, vice primer ministro de Cuba, encabezó hoy el acto de inauguración de un parque solar fotovoltaico ubicado en el capitalino municipio de Boyeros, a pocos metros del santuario nacional de San Lázaro.

Liván Izquierdo, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en La Habana, destacó en la red social X que el Parque Solar Fotovoltaico Ernesto González Campos, con un potencial generador de 21,87 megawatts (MW), se construyó en tiempo récord, en apenas tres meses.

Acompañamos al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, en la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico Ernesto González Campos, que se construyó en tiempo récord en el municipio Boyeros.

También en X, la gobernadora de la capital, Yanet Hernández, afirmó que el nuevo parque, enclavado en la localidad El Rincón, constituye un impulso vital para continuar fortaleciendo la soberanía energética y un tributo al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro (1926-2016).

Durante el acto de inauguración del parque fotovoltaico fueron reconocidos trabajadores y colectivos por su papel destacado en las distintas etapas del proyecto.

Se destacó el esfuerzo colectivo y el compromiso con la recuperación y desarrollo de La Habana.

Hernández, quien pronunció las palabras centrales del acto inaugural, efectuado esta mañana, comentó que fueron reconocidos trabajadores y colectivos por su papel destacado en las distintas etapas del proyecto.

Se destacó el esfuerzo colectivo y el compromiso con la recuperación y desarrollo de La Habana, añadió.

El Gobierno de La Habana publicó en Facebook que el nuevo parque, conocido como Santuario, se construyó en solo tres meses, como respuesta a la urgencia de la ciudad y en sintonía con los esfuerzos que se realizan por los 100 años del nacimiento de Fidel, en 2026.

Además de Valdés Menéndez, Izquierdo y Hernández, presidieron el acto Argelio Abad, viceministro primero de Energía y Minas, y Omar Ramírez, director adjunto de la Unión Eléctrica, junto a otros dirigentes del PCC y de la Central de Trabajadores de Cuba.

En 2025 Cuba prevé finalizar los primeros 55 parques solares fotovoltaicos con potencia de 21.8 MW, de 92 que contempla un proyecto de 2012 MW de generación.