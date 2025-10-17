Reiteró MNOAL llamado al fin del bloqueo estadounidense a Cuba

ACN | Tomada de la cuenta en X de @BrunoRguezP

La Habana, 17 oct (ACN) El Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) reiteró el llamado al Gobierno de Estados Unidos a poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba.

El Documento Final aprobado en la XIX Reunión Ministerial de Medio Término del Movimiento, que culminó este jueves, también instó a Washington a eliminar las medidas adicionales de recrudecimiento de esa política genocida.

Así lo destacó hoy en X Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, quien participó en el foro con sede en Kampala, Uganda.

Documento Final aprobado en 19ª Reunión Ministerial #MNOAL, reiteró llamado a gobierno EEUU a poner fin a bloqueo vs #Cuba y a medidas adicionales de recrudecimiento de esa política genocida.



De acuerdo con el canciller, el texto de la reunión igualmente expresó preocupación por la extraterritorialidad del bloqueo y del capítulo tres de la Ley Helms-Burton.

Al intervenir este miércoles en el evento, el Canciller cubano rechazó la utilización de pretextos para amenazar la paz y la estabilidad regionales e internacionales.

Rodríguez Parrilla se refirió al actual despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, "disfrazado de operaciones antidrogas, en flagrante violación del Derecho Internacional".

El MNOAL es una agrupación de Estados, fundada (como NOAL) durante la Guerra Fría en la segunda mitad del Siglo XX, cuya finalidad era conservar su posición neutral y no aliarse a ninguna de las superpotencias (Unión Soviética y Estados Unidos).