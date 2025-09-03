Reconoce Díaz-Canel protagonismo cubano en biotecnología china

La Habana, 3 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, destacó hoy la conexión entre el desarrollo científico impulsado por Fidel Castro y los avances logrados en China, particularmente en el campo de la biotecnología.

En su cuenta de la red social X, el mandatario expresó su orgullo por el protagonismo de los científicos cubanos en la exitosa empresa mixta Biotecnología BPL, productora de medicamentos de gran valor para la salud humana.

La semilla plantada por #Fidel con el desarrollo científico, ha germinado también en #China. Enorgullece mucho conocer el protagonismo de los científicos cubanos en la exitosa empresa mixta de Biotecnología BPL, productora de medicamentos de gran valor para la salud humana. pic.twitter.com/6QiuFCQuiw — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 3, 2025

Esta reflexión se enmarca en la visita oficial del Presidente cubano a China, donde participó en el desfile militar conmemorativo por el aniversario 80 de la victoria en la Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa.

Durante su estancia, Díaz-Canel recorrió el Museo del Partido Comunista de China, subrayando que los logros del país asiático se fundamentan en ideas socialistas y en su política de "comunidad de futuro compartido".

Adicionalmente, el Presidente cubano sostuvo un encuentro con integrantes de la misión médica cubana en China, reconociendo su labor.

Esta visita oficial tiene como objetivo fortalecer los lazos diplomáticos y de cooperación entre ambas naciones, explorando áreas de beneficio mutuo.