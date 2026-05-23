Rechaza el ALBA escalada de hostilidad de EE.UU. contra Cuba

La Habana, 23 may (ACN) La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) expresó su preocupación ante la escalada de acciones del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba, y rechazó toda amenaza, acción coercitiva o intento de agresión armada contra cualquier país de la región.

En un comunicado, la Alianza criticó las recientes medidas de estrangulamiento económico contra la mayor de la Antillas, así como la acusación ilegítima e ilegal contra el líder de la Revolución cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Denuncia que esta acción está dirigida a fabricar los pretextos para una agresión militar, lo cual contribuye a elevar las tensiones y a generar un clima de confrontación en la región.

EI ALBA reafirma que América Latina y el Caribe es una Zona de Paz y subrayó que las amenazas, acciones coercitivas o intentos de agresión armada son contrarios a los principios de soberanía, no injerencia y autodeterminación de los pueblos consagrados en el Derecho Internacional y en la Carta de las Naciones Unidas.

Hace un llamado al Gobierno de Estados Unidos a encauzar sus relaciones con Cuba a través del diálogo respetuoso, libre de coerción y medidas unilaterales, privilegiando la diplomacia, la convivencia pacífica y el respeto mutuo.

EI ALBA reafirma su plena solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República de Cuba, y ratifica su compromiso con la paz, la integración solidaria y la defensa de la paz y soberanía de América Latina y el Caribe, concluye el comunicado.