Agradece Cuba nuevo donativo de arroz del gobierno y pueblo chinos

La Habana, 23 de may (ACN) El vice primer ministro cubano y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, agradeció al gobierno y pueblo chinos por su contribución a Cuba, en particular en la rama alimentaria, como muestra de apoyo en medio del endurecimiento del bloqueo estadounidense.

En ceremonia efectuada este sábado en el muelle de Haiphong, en el puerto habanero, Hua Xin, embajador del gigante asiático en Cuba, reafirmó la voluntad de su nación de acompañar a la isla en los esfuerzos por enfrentar la compleja coyuntura actual.

El diplomático chino apuntó que se trata del proyecto de mayor ayuda alimentaria individual otorgada por su gobierno al pueblo cubano, del cual forma parte este paquete de asistencia que incluye el donativo de arroz, reflejo de la solidaridad y ayuda mutua de ambos países.

Hoy presenciamos la descarga y entrega del primer lote, con 15 mil toneladas de arroz correspondiente a la donación emergente de 60 mil toneladas de China a Cuba, señaló.

Cuba es un país amante de la paz y no representa una amenaza para nadie , afirmó el diplomático al subrayar que China siempre se opone resueltamente al bloqueo y las sanciones unilaterales ilegales de EE.UU. contra la mayor de las Antillas.

Apuntó Huan Xin que su nación se opone firmemente a recurrir a la amenaza del uso de la fuerza militar y al abuso de los medios judiciales para presionar a Cuba bajo cualquier pretexto.

Con independencia de los cambios en la situación internacional, China será siempre un amigo en quien Cuba pueda confiar, y continuaremos promoviendo la cooperación práctica, brindándole todo el apoyo y asistencia que estén a nuestro alcance, precisó el embajador.

Haremos todo lo posible por contribuir a aliviar las dificultades del pueblo cubano, apoyando firmemente su justa lucha por defender la soberanía y dignidad nacional. Estamos convencidos de que, bajo el fuerte liderazgo del Partido Comunista y con el apoyo de los países amigos, Cuba seguramente superará las dificultades actuales, enfatizó el embajador.

En el acto, Betsy Díaz Velázquez, ministra del Comercio Interior (Mincin), transmitió el agradecimiento y la satisfacción de recibir un nuevo embarque por 15 mil toneladas de arroz, correspondientes al donativo del Gobierno chino de 60 mil toneladas de ese preciado cereal.

Este donativo será recibido en cuatro embarques de 15 mil toneladas cada uno, dos por el puerto de La Habana y otros dos por Santiago de Cuba, para garantizar la entrega de arroz a todo lo largo y ancho de la isla, explicó la Ministra.

Precisó que el segundo embarque con destino a Santiago de Cuba, ya está en camino y los dos últimos serán cargados próximamente en puerto chino para su envío a la isla antillana.

A pesar de las limitaciones con el combustible, se realizarán los máximos esfuerzos para garantizar su transportación y entrega a la población en el menor tiempo posible", aseveró la titular del Mincin.

Puntualizó que estas 15 mil toneladas serán distribuidas en las 15 provincias del país y el municipio especial de Isla de la Juventud, a razón de 3 libras per cápita, lo que beneficiará a 9 millones 600 mil personas, y se entregará también a instituciones sociales como hospitales, círculos infantiles, hogares maternos y de ancianos, entre otros.

En el complejo momento que atravesamos ante la agresión multidimensional por parte del Gobierno de los Estados Unidos, que obstaculiza el acceso a alimentos, medicinas y otros recursos esenciales para la vida socioeconómica del país, este donativo de arroz será recibido con mucho agrado por nuestro pueblo, destacó Díaz Velázquez.

Asistieron además a la ceremonia, Déborah Rivas Saavedra, viceministra del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, funcionarios de varios organismos y de la embajada china en La Habana, así como representantes de la empresa china ejecutora del donativo y otras entidades de logística y transporte de nuestro país.