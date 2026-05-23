 Santiago de Cuba: ¡con Raúl no se metan! (+Fotos)

Santiago de Cuba, 23 may (ACN) Con el General de Ejército Raúl Castro no se metan, sigue en pie con su temple de guerrillero y comunista, afirmó hoy Elena Castillo Rodríguez, secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas en este territorio suroriental, ante recientes acusaciones del Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.).

Castillo también condenó la vil ofensa del imperialismo, y refirió que EE.UU. no tiene moral ni autoridad para criticar a nadie, porque ellos son los mismos que ignoraron las alertas emitidas desde La Habana ante las violaciones del espacio aéreo cubano.

Raúl, dijo, ha dedicado su vida a defender esta tierra con lealtad y firmeza, y ahora pretenden amenazar y manchar su nombre con mentiras; contra la historia nacional y la verdad no nos entendemos.

Aquí estamos las mujeres cubanas, aquí estamos las mujeres santiagueras para defender su vida e integridad; Raúl es Raúl, Raúl es Cuba y nos asiste la razón y la verdad, pues estamos firmes y como él con el pie en el estribo, manifestó.

Yunaida Laborde Carbonell, en representación del sector jurídico, calificó como fraudulenta por excelencia y carente de fundamento legal, político y moral la acusación del Departamento de Justicia de los EE.UU. contra el General de Ejército y otros compañeros cubanos.

El Convenio de Chicago de 1944, sobre Aviación Civil Internacional reconoce la soberanía exclusiva y absoluta de cada Estado sobre su espacio aéreo, define el territorio hasta 12 millas náuticas, y prohíbe el uso de la aviación civil para fines contrarios a la paz y la seguridad, lo que legitima la actuación de Cuba en defensa de su soberanía e integridad ante las constantes provocaciones y agresiones gestadas desde el territorio norteamericano con la complicidad de su gobierno contra el pueblo de la isla antillana, expresó.

Subrayó que los tribunales americanos, devenidos en universales según su doctrina, carecen de total jurisdicción para juzgar hechos ocurridos en territorio soberano cubano, actuando de esta forma en franca violación del derecho internacional, con base sólida en el principio de igualdad soberana entre Estados.

Esta actuación ilegítima contra el líder histórico de la Revolución y los cubanos solo encontrará la voz y postura firme de un pueblo que en unidad monolítica con su Partido Comunista de Cuba (PCC) defiende a la Patria y su Revolución, aseveró.

David León Jarke, estudiante santiaguero, refirió que uno de los momentos más importantes de su vida fue conocer a Raúl, quien representa Patria, dignidad, lucha y ejemplo .

Expresó que para los jóvenes es de vital importancia su legado, carisma, familiaridad, cercanía y su osadía a la hora de dirigir un país tan bravo y valiente como Cuba, y eso basta para seguirle los pasos.

Las nuevas generaciones, señaló, estamos orgullosos de tener a nuestro lado a un maestro, a un guía, que cada día nos enseña y convoca a ser mejores; por él defenderemos las conquistas de la Revolución.

Encabezaron la movilización de respaldo a Raúl, realizada hoy en el Tribunal Provincial de esta ciudad, Beatriz Johnson, primera secretaria del PCC en la provincia, Manuel Falcón, gobernador, y representantes de las organizaciones políticas y de masas.

También estuvo presente una representación del pueblo indómito con banderas cubanas, carteles y consignas en defensa de la Revolución y del General de Ejército, en un ambiente de firmeza, respaldo y reafirmación revolucionaria por parte de los santiagueros.