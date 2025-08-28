Rechaza Díaz-Canel despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

La Habana, 28 ago (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, ratificó hoy el apoyo de Cuba a Venezuela frente a las amenazas imperialistas.

En su cuenta en la red social X el mandatario afirmó que "la tierra de Bolívar y Chávez no puede ser intimidada con amenazas ni cañoneras", y destacó que "Latinoamérica defenderá su ganado derecho a seguir siendo Zona de Paz".

La tierra de Bolívar y Chávez no puede ser intimidada con amenazas ni cañoneras. Y no está sola en su brava resistencia frente a la prepotencia imperial.



Latinoamérica defenderá su ganado derecho a seguir siendo #ZonaDePaz. https://t.co/X9AlQhIXrO — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 28, 2025

La declaración del jefe de Estado se produce en respaldo a la enérgica declaración emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, que rechazó el actual despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos en el mar Caribe, calificándolo como un acto peligroso que representa una grave amenaza y una agresiva demostración de fuerza que atenta contra la soberanía y la autodeterminación de los pueblos de América Latina y el Caribe.

El texto de la Cancillería cubana señala que este despliegue ignora el compromiso de los 33 países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) al proclamar a la región como Zona de Paz.

La declaración diplomática califica como pretexto absurdo que carece de fundamento la imputación estadounidense que asocia al gobierno legítimo de Venezuela y a su presidente, Nicolás Maduro Moros, con organizaciones criminales de tráfico ilícito de drogas.

Al respecto, destaca que incluso la Agencia para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, en su informe de este año, no menciona al Gobierno de Venezuela entre los autores o facilitadores de operaciones de tráfico de drogas.

La declaración del MINREX proporciona datos contundentes, señalando que Estados Unidos es el mayor mercado de estupefacientes en la región y posiblemente en el mundo, según el Informe Global de Drogas de 2025, emitido por la Oficina de Naciones Unidas para el control de la droga y el delito.