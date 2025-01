Reafirman en Venezuela lealtad a Nicolás Maduro

La Habana, 10 ene (ACN) Un acto con motivo del reconocimiento y la reafirmación de la lealtad a Nicolás Maduro, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, tuvo lugar hoy en Caracas.

No soy de la oligarquía ni acato órdenes del imperialismo, expresó el mandatario este 10 de enero ante la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bloque cardinal de una Revolución que las fuerzas de derecha no han podido derrotar, informó la Presidencia de Cuba en X.

Durante la ceremonia en la Academia Militar del Ejército Bolivariano, que contó con la presencia de Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República de Cuba, el dignatario dijo sentirse orgulloso de ser el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, porque en sus responsabilidades lo ha colocado el pueblo.

Nicolás Maduro fue juramentado este viernes para el período 2025-2031, ante la Asamblea Nacional, lo que consideró en su discurso como una gran victoria de la democracia venezolana.

El poder que represento y llevo le pertenece al pueblo y al pueblo me debo; no es un hombre, no es Maduro, es un pueblo que se crece en un hombre, añadió.