Asiste Díaz-Canel a juramentación del presidente Nicolás Maduro

La Habana, 10 ene (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, participó hoy en la juramentación de Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela, para el período 2025-2031, ante la Asamblea Nacional.

Según informó la Presidencia de Cuba en X, durante su discurso el mandatario venezolano consideró la fecha como una gran victoria de la democracia venezolana.

El jefe de Estado cubano, quien llegó a Caracas en la mañana de este viernes, asistió a la ceremonia donde participan representantes de más de 100 delegaciones.

Vengo del pueblo, soy del pueblo y mi poder emana de la historia y del pueblo. El poder que represento y llevo, le pertenece al pueblo y al pueblo me debo, subrayó Maduro Moros ante los presentes.

🗣️| El poder que represento y llevo, subrayó Maduro, le pertenece al pueblo y al pueblo me debo.



No es un hombre, no es Maduro, es un pueblo que se crece en un hombre, dijo. pic.twitter.com/kGJsyT210a