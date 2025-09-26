Participa Canciller cubano en diversos foros multilaterales

La Habana, 26 sep (ACN) En el ámbito del 80 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, representó a la isla en diversos eventos multilaterales, donde reiteró la condena a las amenazas belicistas del Gobierno estadounidense, y el reclamo por el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero.

Según reseña hoy la Cancillería, Rodríguez Parrilla, quien encabeza la delegación cubana presente en la sede de Naciones Unidas en Nueva York para la semana de alto nivel del foro, intervino este jueves en la XXVI Reunión del Consejo Político de ALBA-TCP, la Conferencia Iberoamericana, la Reunión Ministerial del G20 y la Reunión de Cancilleres CELAC-China.

Durante el Consejo Político de ALBA-TCP, el canciller cubano denunció la ofensiva imperialista de Estados Unidos contra América Latina y el Caribe, advirtió sobre el despliegue militar estadounidense en el Caribe y reiteró la condena de su país a las campañas mediáticas contra Gobiernos legítimos de la región, como el de Venezuela.

Por otra parte, en la Conferencia Iberoamericana de Cancilleres, resaltó el respeto al Derecho Internacional, la cooperación inclusiva y la necesidad de preservar el acervo histórico de consensos, que incluye la demanda de poner fin al bloqueo contra Cuba.

En su intervención en la Reunión Ministerial del G20, Rodríguez Parrilla abogó por una reforma profunda del sistema financiero internacional, criticó el desvío de recursos a gastos militares y denunció tanto el genocidio israelí contra Palestina, como el bloqueo estadounidense a la mayor de las Antillas.

Asimismo, en la Reunión de Cancilleres Celac-China, destacó los avances en cooperación birregional y agradeció el apoyo de Beijing y de los países miembros de la Celac en el reclamo contra el bloqueo y la exclusión de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

El jefe de la diplomacia cubana subrayó además la relevancia de la asociación estratégica con China en proyectos de desarrollo, tecnología e infraestructura.